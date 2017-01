UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: è crisi tra Claudio e Mario? Sona spiega tutto (Trono Classico, oggi 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS AGGIORNATE AL 27 GENNAIO 2017

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA LONTANI, ECCO PERCHE’ – Dopo aver vissuto le prime settimane dopo la scelta sempre insieme, dividendo tutti i giorni a Verona dove hanno vissuto anche insieme, Claudio Sona e Mario Serpa, nelle ultime settimane, si sono un po’ allontanati. La cosa ha fatto preoccupare i fans che hanno subito pensato ad una crisi in atto tra i due. A rassicurare tutti, però, è lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che ha risposto alle innumerevoli domande dei fans attraverso una diretta realizzata su Instagram. “Mario è a Roma. Perché allora dovete capire la cosa che sia io che Mario abbiamo un sacco di impegni davvero, lavorativi… Poi comunque io ho tutto qua a Verona e lui tutto là a Roma. Intanto facciamo i pendolari e comunque riusciamo a stare insieme molto tempo. Anche perché quando sono qui a Verona devo lavorare. Comunque state tranquilli che ci vediamo”, si legge su Gossip e Tv. Nessuna crisi, dunque, tra Claudio e Mario. Tutto procede a gonfie vele.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI FANNO SUL SERIO – Anche tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani procede tutto a gonfie vele. La coppia di Uomini e Donne, dopo la scelta che ha fatto torcere il naso a molti fans del programma di Maria De Filippi, sta dimostrando di fare sul serio. Dopo le prime settimane vissute a distanza, Claudio e Ginevra hanno preso un’importante decisione. Per vivere totalmente il loro amore senza rischiare di perdersi e cedere alle tentazioni quotidiane, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno deciso di cominciare una convivenza. Ginevra, infatti, da Napoli, si è da poco trasferita a Riccione, città in cui vive Claudio. E’ il primo passo per un progetto di vita insieme. Claudio e Ginevra, infatti, non solo sognano di sposarsi ma sperano di mettere su famiglia. Il desiderio di entrambi è avere almeno tre figli. Cominceranno a mettere il primo figlio in cantiere tra qualche mese?

