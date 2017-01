Uomini e Donne / Oggi, anticipazioni: Giorgio Manetti vola a Sanremo, incontrerà Queen Mary? (Trono Over, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI VERSO LA CITTÀ DEI FIORI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Giorgio Manetti vola a Sanremo? Il cavaliere più amato del trono over di Uomini e Donne ha condiviso alcune ore fa un evento dal suo account di Facebook. Il 9 febbraio alle 18 infatti, l'affascinante ex gabbiano attenderà le sue fan a Villa Ormond, per condurre la serata con Gabriella Chiarappa. Le fan del Manetti accorreranno numerose? Questa estate, quando il cavaliere organizzò gli incontri di seduzione, voci di corridoio riferirono che questi furono dei clamorosi flop. A questo punto siamo ansiosi di scoprire cosa accadrà durante la serata in programma proprio durante il corso della caotica e frenetica settimana sanremese con Maria De Filippi sul palcoscenico del Teatro Ariston per condurre la kermesse insieme a Carlo Conti fino all’11 di febbraio, giornata dedicata alla finale di Sanremo 2017. Giorgio coglierà l’occasione per salutare Queen Mary? Staremo a vedere cosa succederà e quante saranno le estimatrici che arriveranno presso la città dei fiori per incontrare l’affascinante cavaliere del trono over. Nel frattempo, se anche voi siete curiosi di scoprire in cosa consisterà l’evento o avete semplicemente voglia di salutare Giorgio, potete cliccare qui e fare sentire al vostra voce!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: COSA SUCCEDERÀ A DAME E CAVALIERI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Gemma Galgani pronta a lasciare il trono over di Uomini e Donne? Se la corda si tira troppo va a finire che si spezza… questo è il caso delle dinamiche televisive della dama torinese? Gemma è spesso al centro degli sviluppi sentimentali che riguardano la parte senior del programma ideato e condotto da Maria De Filippi ormai da ben 21 edizioni. Ecco perché, i telespettatori scherzosamente, hanno ormai intitolato la trasmissione invece che “Uomini e Donne” solo come “Uomini e… Gemma!”. Negli ultimi tempi però, sta succedendo qualcosa di molto insolito che il pubblico non ha potuto fare a meno di evidenziare. Gli ascolti tv del trono over hanno subìto una violenta impennata verso il basso sintomo che – di fatto – la parte senior del programma potrebbe ricevere dei “rallentamenti” in corsa. Ed infatti, lunedì ha esordito in TV ancora una volta Gemma ma poi, martedì e mercoledì sono state trasmesse le dinamiche della parte giovane con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini: cosa sta succedendo? Oggi ritroveremo dame e cavalieri oppure la settimana proseguirà con il trono classico? Gli estimatori della parte over del programma hanno paura di non rivedere più i senior in televisione ma, la trasmissione vira sempre verso le dinamiche di Gemma e, dopo Marco Firpo è arrivato il turno di Michele. Il 47enne infatti, sembra interessato a Gemma nonostante i 20 anni che li separano e così, dopo averle chiesto il numero svariate volte e avere ricevuto ben 7 rifiuti, la Galgani ha deciso di fare un passo in avanti concedendogli prima il numero e poi anche una uscita. Incredibile scalpore ha destato anche la frase pronunciata dalla dama che, durante il ballo ha chiesto al cavaliere: “Faresti l’amore con me?”. La richiesta però, è stata visibilmente male interpretata sia da Tina ma soprattutto dall’ex Giorgio Manetti che si è nuovamente palesato con rabbia. Tutto questo ha stancato il pubblico? Al momento sì… vediamo cosa succederà con gli ascolti di questa nuova settimana.

