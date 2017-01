UOMINI E DONNE / Oggi, anticipazioni: Sonia Lorenzini al centro delle polemiche, Gianni Sperti prende le sue difese (Trono classico, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO, SONIA LORENZINI AL CENTRO DELLE POLEMICHE, GIANNI SPERTI PRENDE LE SUE DIFESE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Le ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne hanno lasciato in sospeso una vicenda che continua a far discutere il pubblico e i tanti telespettatori sui social, quella relativa a Sonia Lorenzini e alle accuse mosse da Mario Serpa, che ha raccontato in studio di aver avuto delle rivelazioni sull'interesse sella tronista nei confronti del suo corteggiatore Federico. Il pubblico, di conseguenza, è in attesa di scoprire se le voci, riportate anche da altri protagonisti del dating show di Canale 5, saranno confermate, e a tal proposito la redazione si è sin da subito rimboccata le maniche per cercare di scoprire se dietro a questi pettegolezzi così avvelenati si celi, in realtà, qualcosa di vero. È importante sottolineare che, di fronte a tali accuse, Sonia Lorenzini è apparsa tutto sommato molto tranquilla. In sua difesa è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha sollevato dei dubbi proprio su Federico, vedendo in lui il responsabile di tali voci. Sonia Lorenzini riuscirà a far emergere la verità?

