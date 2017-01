Uomini e Donne / Oggi, anticipazioni: Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo, dopo le polemiche amore a gonfie vele, foto (Trono Classico, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GINEVRA PISANI E CLAUDIO D'ANGELO, DOPO LE POLEMICHE AMORE A GONFIE VELE, FOTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - In pochi avrebbero scommesso sull'amore che, nel corso dell'ultima edizione del trono classico, ha unito Claudio D'Angelo a Ginevra Pisani, eppure i due protagonisti di Uomini e Donne oggi appaiono sereni come non mai. L'ex corteggiatrice riserva molto spesso sui social dediche al suo amato, e non si può negare che i due, insieme, rappresentano quello che viene più comunemente detto "il ritratto della felicità". Poche ore fa, Ginevra Pisani ha condiviso sul suo profilo ufficiale una nuova foto, stavolta in bianco e nero, che la ritrae nell'atto di dare un bacio al suo fidanzato: "È che a volte la realtà è più bella del sogno stesso...", scrive la ragazza, che a quanto pare oggi continua a vivere il suo amore come se fosse una favola. E stavolta anche i fan sembrano essere convinti di ciò, lo testimoniano i tanti commenti lasciati nelle ultime ore: "Siete una incantevole realtà", "Sempre più intensi", "Questo sogno vi auguro che duri in eterno...". Se volete visualizzare lo scatto direttamente sul profilo di Ginevra Pisani, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: FRANCESCO ZECCHINI DIFENDE LA TRONISTA DALLE ACCUSE DI SERPA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il trono classico di Uomini e Donne sta delineando i contorni dei primi nomi preferiti alla corte di Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Durante il corso dell’ultima registrazione, l’interesse si è concentrato sulla 27enne e sull’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Sonia infatti, è stata messa sotto accusa da Mario Serpa che ha lanciato una vera bomba mediatica che da giorni fa il giro della rete: il trono di Sonia è un bluff? Durante il corso della nuova puntata di martedì pomeriggio infatti, è arrivato in studio Federico e Sonia ha giustamente affermato di averlo conosciuto in precedenza. Anche Claudio D’Angelo (presente in puntata) ha evidenziato questo aspetto e così, sul momento l’argomento è stato brevemente accantonato. Dopo una soffiata di Mario da una “talpa” invece, si sono evidenziate delle problematiche e, a quanto pare, Sonia sceglierà Federico. Secondo il fidanzato di Claudio Sona infatti, la ragazza sarebbe pazza d’amore per l’affascinante giovane e, alcuni like presenti sull’account di Instagram di lui, dimostrano non solo che si siano conosciuti in precedenza, ma anche che si “tenevano d’occhio” in rete attraverso gli account social. Dal giorno della registrazione sul web è scoppiato il putiferio e anche D’Angelo, dopo una intervista radiofonica insieme alla fidanzata Ginevra Pisani, ha evidenziato ancora una volta questo aspetto. Tutti contro Sonia Lorenzini? Non tutti, per sua fortuna. L’amico Francesco Zecchini infatti, gli è rimasto fedelmente accanto. Francesco ha infatti postato sulle Instagram Stories, uno screenshot di una videochiamata insieme alla tronista ed ha scritto: "Anche questo è una forma di amore! Io sempre con te e contro tutti". Sonia naturalmente, in pubblico non ha potuto rispondere in quanto, come ben sapete il suo account è attualmente sospeso fino al termine del suo percorso televisivo. Mario Serpa si vendicherà della sua rivale oppure sotterrerà l’ascia di guerra?

© Riproduzione Riservata.