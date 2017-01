UOMINI E DONNE / Trono Over, oggi: dame e cavalieri in pista, Gemma debutta con la nuova dentatura? (Anticipazioni 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI: IN ONDA DAME E CAVALIERI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 andrà in onda la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. A darne notizia ufficiale è il sito del programma ideato e condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le puntate attualmente trasmesse sono indietro nel tempo di circa un mese e quindi, a conti fatti proprio oggi potrebbe andare in onda la tanto attesa puntata con la dentatura di Gemma nuova di zecca. Come ben sapete infatti, durante il corso di “Selfie – Le cose cambiano”, l’amata dama torinese del trono over, ha avuto modo di ricevere in dono dei denti nuovi per merito di Alessandra Celentano, in quel programma nelle vesti di mentore. Come sempre, Tina Cipollari avrà modo di deridere abbondantemente la rivale ma, in questo momento non vediamo l’ora di vedere cosa dirà il pubblico da casa dopo che Gemma farà il suo ingresso con la nuova dentatura. Ci aspettiamo come sempre commenti scherzosi ma anche qualche critica… l’appuntamento con Uomini e Donne over quindi, è rinnovato per questo pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI FELICE PER MARIA DE FILIPPI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Gemma Galgani è finalmente tornata in pista per la gioia delle estimatrici. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne infatti, ha avuto dopo di esordire in grande stile augurando il buongiorno con una fotografia di Maria De Filippi: “Oggi il mio "Buongiorno " è con questa notizia”, ha commentato la donna felice. Cosa rivela la news? Eccola a seguire: “Maria oltre ad aver rifiutato il cachet di Sanremo, ha deciso di rifiutare anche gli oltre 20 vestiti scelti per lei nelle 5 serate. Maria ha deciso di indossare un solo abito a sera, inoltre non ha voluto nemmeno fare parte del servizio fotografico per il festival, per poter registrare tutti i suoi programmi, Maria ha precisato di voler essere se stessa anche se condurrà Sanremo senza quindi stravolgere la sua persona o il suo modo di vestire”. La dama torinese quindi, nutre grande rispetto e stima per la sua “pigmaliona” perché, senza mezzi termini, se non ci fosse stato il trono over di Uomini e Donne, probabilmente Gemma – attualmente – sarebbe una donna qualsiasi in quel di Torino. Se volete interagire con Gemma in attesa del nuovo appuntamento televisivo, potete farlo cliccando qui.

