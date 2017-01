UOMINI E DONNE / Trono over anticipazioni oggi: Gemma Galgani torna in TV? Ecco cosa succede online! (26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI OGGI: GEMMA GALGANI E IL PARTICOLARE BUONGIORNO (26 GENNAIO 2017) - Prima della buonanotte di ieri (leggete il precedente aggiornamento), Gemma Galgani aveva esordito con un particolare buongiorno: “Com'è che si dice? Se la vita non ti sorride falle tu il solletico... beh dai la vita non è vero che non ci sorride, sta a noi cogliere quei piccoli momenti di pura felicità che ci capitano... sorridete perché del bello c'è, bisogna solo stare attenti. Anche nella disgrazia uni spiraglio di speranza spunta sempre.... Continuiamo a sperare e vivremo sereni...!!! Baciniiiii buona giornata!!!”, questo aveva scritto la dama più amata del trono over di Uomini e Donne durante il corso della giornata di ieri e, mentre le fan attendono l’augurio di una buona giornata, le estimatrici sperano anche di poterla rivedere in pista in televisione insieme all’amato Giorgio Manetti, l’ex fidanzato che, durante il corso della settimana sanremese volerà in quel di Sanremo per una serata speciale. A breve il sito ufficiale del programma dovrebbe ufficializzare la messa in onda pomeridiana e noi – come sempre – vi terremo prontamente aggiornati su sviluppi e news dell’ultima ora.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI OGGI: GEMMA GALGANI E LA DOLCE BUONANOTTE ALLE FAN (26 GENNAIO 2017) - “Le vostre dediche della buonanotte sono meravigliose, gli occhi mi brillano da quanto sono commuoventi”, con questo messaggio ha esordito Gemma Galgani nella serata di ieri, attraverso il suo account ufficiale di Facebook. La dama più amata del trono over ha inoltre aggiunto: “A volte penso che dovreste dare voi la buonanotte (come facevamo un po' di tempo fa) .... Se vi fermate a pensare, da quanto siamo amiche tutte noi?? C'è chi viene e chi va, chi è nuova e chi è una anziana conoscenza... per me siete tutte delle grandi amiche che sanno esserci nei momenti giusti!!!! Che bella famiglia... buonanotte tesori!!!! A domani”. Con queste parole, la donna torinese ha dato la buonanotte alle fan e, in attesa del buongiorno, oggi pomeriggio la ritroveremo in pista? Il trono over di Uomini e Donne è andato in onda nella giornata di lunedì aprendo le danze e, martedì e mercoledì sono stati invece trasmesse le nuove dinamiche del trono classico: oggi senior? Dame e cavalieri torneranno al centro dello studio oppure ci sarà ancora spazio per Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini? Al momento dal sito ufficiale tutto tace, vediamo cosa succederà a breve e, nel frattempo, se volete interagire con Gemma Galgani, potete farlo cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.