UOMINI E DONNE / oggi, Trono Over: Video, Giorgio Manetti e la pessima figura, il commovente messaggio di un ex dama (News, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, OGGI TRONO OVER: BRUNA FIERRO, IL COMMOVENTE MESSAGGIO (26 GENNAIO 2017) – “C'era ancora nell'aria l'eco di tutti le frasi beneauguranti di tutti gli auguri pieni di speranze per questo nuovo anno... la realtà invece ci ha lasciati tutti sgomenti... catastrofi, distruzione, morte, dolore”, con queste parole esordisce Bruna Fierro online, facendo riferimento al terremoto in Abruzzo e la terribile slavina che ha distrutto l’Hotel Rigopiano. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne prosegue su Facebook il triste stato online, affermando: “Credo che tutti abbiamo vissuto con angoscia, con speranza con momenti di grande commozione questi tragici giorni. Lode a tutti gli uomini di grande forza e volontà che hanno profuso le loro energie e la loro professionalità in questa devastante emergenza, profondo cordoglio per le vittime...tante... e i loro familiari”. L’ex dama inoltre, fa una profonda riflessione sulle potenziali “colpe”: “Ora si corre alla ricerca del capro espiatorio... di chi la colpa? Di chi la responsabilità? Si poteva fare di più? si potevano salvare altre persone? La vera colpa è del "sistema"... questo è l'urlo che tutti noi dovremmo fare in coro... il sistema Italiano, con le sue falle enormi, con i suoi privilegi politici, con la lentezza burocratica con le tante bugie che ci propinano a noi poveri comuni cittadini…”. Cliccate qui se volete interagire anche voi con l’ex dama over.

UOMINI E DONNE, OGGI TRONO OVER: GIORGIO MANETTI E LA PESSIMA FIGURA, VIDEO (26 GENNAIO 2017) - Tutto pronto per il trono over di Uomini e Donne? Il sito ufficiale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi non ha ancora pubblicato la messa in onda televisiva quotidiana e, dopo l’esordio settimanale di lunedì, ieri e l’altro ieri si sono fatte nuovamente avanti le dinamiche giovani: cosa andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45? Gli estimatori del trono over sperano di vedere di nuovo in studio le dame ed i cavalieri oltre che i soliti catfight tra Tina e Gemma e, proprio in funzione di ciò, scopriamo cosa pensa il pubblico della rete facendo proprio un salto sulla pagina ufficiale del programma su Facebook. Dopo aver postato un video con l’ultima puntata del trono over andata in onda, anche i commenti dei fan regalano divertenti spunti per confronti online: “Potrebbe essere l'uomo più bello, affascinante e ricco del pianeta… ma per i ragionamenti che fa non ci andrei a prendere nemmeno un bicchiere d’acqua. Altro che corteggiare… per carità”, si legge online e, il riferimento è per Giorgio Manetti che ha interrotto la conoscenza con Anastasie solo perché si è presentata al loro appuntamento in jeans e maglione. “Giorgio hai perso un sacco di punti ... Mandi a casa signore intelligenti, fascinose e che meritano: una volta perché hanno figli, una volta perché non vestono come TU vuoi.... Mi sembra troppo!!! La prossima volta cosa ti inventi? Che non sanno riconoscere la posata del dolce a tavola? A quanto pare stai recitando un ruolo”, si legge ancora e, se anche voi volete dire la vostra in merito o più semplicemente volete rivedere l’ultima puntata andata in onda, potete farlo cliccando qui.

