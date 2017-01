Un Passo dal Cielo 4/ Anticipazioni e Diretta streaming puntata 26 gennaio. Ecco come vederla in video replica

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA STREAMING PUNTATA 26 GENNAIO - Un Passo dal Cielo 4 si prepara a tornare e a stupire anche questa sera. Una delle fiction Rai di punta sta andando avanti anche senza Terence Hill che ha lasciato il suo posto, in tutti i sensi, a Daniele Liotti. Proprio l'attore ha preso in mano le redini della fiction e del Corpo Forestale dello Stato che, in quel di San Candido, ha proprio la sua sede. Da quando è arrivato in città per lui i problemi non sono mancati e tra morti, lupi e colpi di scena non ha avuto nemmeno il tempo di annoiarsi. Francesco ha trovato la bella Emma e i due sono entrati subito in sintonia ma questa sera tutto potrebbe cambiare. Il Capo del Corpo Forestale dello Stato finirà ancora una volta nei guai e se la scorsa settimana lo abbiamo visto nelle mani di rapitori pronti a tutto, questo volta sarà la giustizia a piegarlo in due. Su di lui pende l'accusa di violenza su una donna e tutti gli indizi sembrano confermare questa teoria tanto che anche Emma sembra pronta a voltargli le spalle e non credergli. Anche questa sera la Rai si prepara a mandare in onda una doppia puntata della serie e lo farà anche per i dispositivi mobili, pc, tablet e smartphone direttamente dal suo sito dedicato alle dirette streaming che potete raggiungere cliccando qui.

