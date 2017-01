Un Passo Dal Cielo 4 / Anticipazioni quarta puntata e news: Rocío Muñoz Morales parla di Fedez, il “finto” fidanzato

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA E NEWS: ROCÍO MUÑOZ MORALES PARLA DI FEDEZ - Rocío Muñoz Morales è una delle attrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. La modella e attrice ha fatto "incetta" di fidanzati, uno vero (Raoul Bova), uno finto (Fedez) e uno vero ma per finta (Enrico Ianniello). Avete le idee molto confuse? Gli sceneggiatori di "Un passo dal cielo 4" infatti, si sono inventati una divertente commedia degli equivoci, così come si legge sul sito di Sorrisi.com dove è presente una intervista all'attrice che racconta il suo personaggio affermando che non ci si annoia mai. Fedez è infatti arrivato a San Candido per registrare il suo nuovo lavoro ed è stato prontamente paparazzato con Eva: "A quel punto, visto l’interesse della stampa, l’agente del cantante ha proposto ai due di fingersi innamorati con tanto di contratto", racconta Rocío per poi affermare che Eva, per rilanciare la sua carriera di modella ha accettato la proposta. Di seguito l'attrice ha raccontato come è stato recitare con Fedez affermando: "E' stato molto buffo e divertente" per poi aggiungere di essere stata colpita dalla disinvoltura con cui lui interpreta la parte di se stesso sullo schermo. Successivamente l'attrice ha raccontato di averlo conosciuto in precedenza solo come cantante: "Sul set è scattata subito una certa simpatia, perché lui viene dalla musica e il suo impaccio mi ricordava il mio quando sono salita per la prima volta sulle passerelle delle sfilate e della moda".

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA E NEWS: VOLANO GLI ASCOLTI, IL BACIO TRA EMMA E FRANCESCO FA SOGNARE – Volano cli ascolti di Un passo dal cielo 4. La fiction di Raiuno che vede Daniele Liotti e Pilar Fogliati nei panni dei protagonisti Francesco Neri e Emma Giorgi continua a portare a casa un grandissimo successo. La terza puntata di Un passo dal cielo 4, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 5.820.000 spettatori pari al 23.7% di share vincendo così la prima serata. E’ un successo inarrestabile quello di Un passo dal cielo 4 che, nonostante l’assenza di personaggi importanti come Terence Hill, Katia Ricciarelli e Gabriele Rossi, continua a far sognare i fans. Merito della bellezza e della bravura dei nuovi protagonisti che hanno portato non solo una nuova ventata di mistero ma anche l’aspetto sentimentale che sta appassionando i telespettatori. Sin dal primo incontro, infatti, i fans sognano di vedere insieme Emma e Francesco. L’etologa e il capo della Forestale sono sempre più vicini e il bacio nelle cascate ha scatenato l’entusiasmo di tutti. L’attesa per la quarta puntata di Un passo dal cielo 4, dunque, aumenta sempre di più.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA E NEWS: IL WEB APPROVA L'AMORE TRA FRANCESCO ED EMMA. E LIVIA? - Ancora una volta, l'appuntamento con Un passo dal cielo 4 ha portato i tanti fan a commentare su Twitter le vicende dei tanti protagonisti della fiction, ma nella puntata di ieri i più amati sono stati Francesco Neri ed Emma Giorgi, e ciò soprattutto alla luce del bacio che i due si sono scambiati. Ma cosa pensano di loro gli utenti sui social network? Scopriamolo attraverso i tanti cinguettii condivisi nel corso della puntata di ieri: "EMMA E FRANCESCO mi gridano ship da tutte le direzioni #unpassodalcielo4","Tutti vogliamo essere salvati" e Francesco va a salvare Livia invece di pensare a Emma, MA CHE SPRECO", "Emma e Francesco otp del secolo #unpassodalcielo4", "Ormai a me è partita la ship tra Emma e Francesco quindi voi dovete assolutamente far accadere qualcos'altro.. #unpassodalcielo4". I fan in rete sperano di poter assistere al più presto a un lieto fine, ma qualcuno fa notare che la presenza di Livia, ex moglie di Francesco, potrebbe essere per loro un ostacolo: "Mesa mesa Francesco ritorna con la mogliettina #UnPassoDalCielo4". Il protagonista darà una nuova possibilità alla sua ex o sceglierà di seguire il cuore?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA E NEWS: FRANCESCO NERI TRA LIVIA ED EMMA, LA GIORGI FA UN PASSO INDIETRO? - Dopo le emozioni della terza puntata, i fans di Un passo dal cielo 4 attendono con ansia la messa in onda del quarto appuntamento che andrà in onda giovedì 2 febbraio. Al centro dei nuovi episodi ci sarà ancora una volta il nuovo capo della Forestale, Francesco Neri, diviso tra il passato rappresentato dall’ex moglie Livia e il futuro che, invece, ha le sembianze della bella Emma. Nel primo episodio intitolato “il sacro cuore”, uno scultore di San Candido verrà ritrovato senza vita nella sua abitazione. Francesco coinvolgerà nelle indagini l’ex moglie Livia, esperta di storia dell’arte. I due trascorreranno così molto tempo insieme. Vincenzo, invece, sarà invitato ad una festa da Fedez ma, naturalmente, non potrà andarci con Eva. Nel secondo episodio intitolato “Spiriti liberi”, un fotografo naturalista di San Candido verrà ritrovato in fin di vita. Nel frattempo, Livia si ammalerà ma rifiuterà di farsi curare in ospedale. Francesco, preoccupato per le sue condizioni, sarà spinto da Emma ad andare da lei e ad aiutarla. La Giorgi, dunque, nonostante il sentimento che prova per Francesco, deciderà di fare un passo indietro e permettere al capo della Forestale di tentare un riavvicinamento con la moglie? I fans, tuttavia, sui social, sognano di vedere presto insieme Emma e Francesco.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA E NEWS: NERI E LIVIA SEMPRE PIÙ VICINI, QUALE SARÀ IL DESTINO DI EMMA? - Il terzo episodio di "Un passo dal cielo 4" si è aperto con un'indagine molto importante che ha visto il capo della forestale, Francesco Neri, al centro di tutti i sospetti per la misteriosa aggressione ai danni di un'adepta della setta. L'inchiesta ha segnato un passaggio molto importante per il protagonista, che in qualità di ultimo arrivato a San Candido ha ancora molto da dimostrare. Nonostante il suo grande intuito, infatti, Neri si è ritrovato a ricoprire un ruolo scomodo, quello rivestito in passato dall'amato Pietro Thene, ma il difficile rapporto di fiducia, nella fiction così come nella realtà, non è mai scontato, e spesso nasce proprio dalle tante difficoltà. Messi da parte tutti i sospetti, Neri ha ottenuto le scuse sincere da parte di Emma, che si è fatta perdonare con un bacio, ma anche ha capito di avere un nemico molto pericoloso e pronto a tutto pur di distruggerlo. Il maestro a capo della misteriosa comunità, infatti, sembra pronto a tutto pur di contrastare il capo della forestale e mantenere il suo controllo su Livia, una donna fragile che deve ancora elaborare la tragica morte di suo figlio. Continua a far sorridere, invece, il triangolo formato da Nappi, Eva e Fedez. Il commissario, accecato dalla gelosia, ha chiesto aiuto a Cristina pur di rendere nullo in contratto stipulato tra la sua fidanzata e il rapper. Ma fallito il tentativo di riportare Eva una volta per tutte fra le sue braccia, Nappi ha potuto riscoprire tutto l'amore che la donna, nonostante il fidanzamento fake, prova per lui, sentimento confermato anche da sua madre, in un primo momento convinta che Eva non fosse la donna giusta per suo figlio. ANTICIPAZIONI - Nel prossimo episodio di "Un passo dal cielo 4" assisteremo a un riavvicinamento tra Francesco Neri e sua moglie Livia. L'ex moglie del protagonista, infatti, userà le sue conoscenze nel campo dell'arte per collaborare alle indagini sulla misteriosa morte di un artista. A unire i due ex coniugi anche un malore della donna, che metterà in allarme Neri. La storia fasulla fra Eva e Fedez continuerà invece a disturbare i sonni di Nappi, che non gradirà il nuovo incarico previsto dal contratto. Riuscirà il commissario a far ragionare la sua amata o dovrà rassegnarsi a perderla del tutto?

UN PASSO DAL CIELO 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO: FRANCESCO NERI PREFERISCE LIVIA A EMMA? - Il prossimo 2 febbraio va in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 4: il settimo e l'ottavo episodio sono molto attesi dai fan della serie con Daniele Liotti perché vedrà il capo della forestale Francesco Neri passare molto tempo a contatto con la sua ex moglie, Livia. Quest'ultima lo aiuterà a risolvere un caso in qualità di esperta di arte e tra i due ci sarà un riavvicinamento che lascerà molto scosso Francesco Neri, nonostante la simpatia che prova per la giovane Emma. Livia è la sua ex moglie, e anche se la loro è una storia ormai finita per tutta una serie di tragedie personali si vede che comunque c'è una certa empatia tra loro. Tutti i fan di Un passo dal cielo 4 hanno giustamente pensato che la storia d'amore della serie televisiva sarebbe scoppiata tra Emma e Francesco, ma se non fosse così? Tra i due c'è l'incognita ex moglie, e forse non sarà proprio Emma a conquistare il cuore del bel capo della forestale: perché forse questo appartiene già a qualcun'altra.

ANTICIPAZIONI UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO: FEDEZ CAUSA PROBLEMI TRA VINCENZO ED EVA - Fedez è una delle new entry di Un passo dal cielo 4 e il rapper se la cava niente male con la recitazione! Fedez interpreta se stesso, un cantante che va a San Candido per avere un po' di tranquillità nello scrivere le sue nuove canzoni. Qui fa una richiesta molto particolare a Eva, la fidanzata del commissario Vincenzo Nappi, chiedendole di fargli da fidanzata di copertura: la ragazza accetta (d'altra parte questo potrebbe rilanciare la sua carriera da modella, finita troppo presto) ma ben presto iniziano i guai con il suo ragazzo, convinto che Fedez gliela stia portando via. Effettivamente il rapporto sembra incrinarsi molto tra i due tanto che nella puntata del 2 febbraio sembra che Eva e Vincenzo avranno un importante litigio che forse potrebbe minare le fondamenta della loro storia d'amore. Riusciranno a rimanere insieme oppure il ciclone Fedez spazzerà via la relazione tra la bellissima modella e il commissario di San Candido?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO: FEELING RITROVATO TRA FRANCESCO E LIVIA - Cosa accadrà nei prossimi episodi di Un passo da cielo 4? Il due febbraio andrà in onda la settima e l'ottava puntata e ovviamente il protagonista incontrastato di San Candido è sempre lui, Francesco Neri (interpretato dall'attore Daniele Liotti). Nel settimo episodio un'altra tragedia andrà in scena nel tranquillo borgo di montagna: uno scultore molto famoso viene ucciso, la sua abitazione viene data alle fiamme e tutte le sue opere vengono portate via. Tutto fa pensare a una rapina e, per meglio risolvere il caso, Francesco chiede aiuto alla sua ex moglie Livia, che è una storica dell'arte. Questo porta i due ex coniugi a riavere dei momenti di riavvicinamento, cosa che sembrava impensabile dopo la tragica morte del figlio e, soprattutto, dopo che Livia ha deciso di avvicinarsi alla setta che le ha imposto ogni taglio con la sua vita passata. Fedez invita a una festa Vincenzo, ma il ragazzo è combattuto perché sa che non può portare Eva.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO: UNA TIGRE PER FRANCESCO NERI - Come finirà il settimo episodio in onda il 2 febbraio di Un passo dal cielo 4 non lo sappiamo, ma possiamo anticipare qualcosa sulla trama dell'ottava puntata: stavolta il pericolo a San Candido si nasconde tra i boschi. Il capo della forestale Francesco Neri trova un fotografo gravemente ferito nei boschi e tutto porta a pensare che sia stata opera di una tigre, ancora a piede libero e in grado di attaccare ancora. In questo episodio di Un passo dal cielo 4 vediamo un ulteriore riavvicinamento tra Francesco e Livia: la donna infatti si ammala ma, viste le credenze che gli sono state inculcate dalla sua setta, rifiuta di andare in ospedale e sottoporsi alle cure dei medici. Francesco cerca di farla ragionare, ma sembra che la donna non sia intenzionata a dargli retta. Intanto ci sono ancora problemi tra Eva e Vincenzo, dato che la ragazza deve girare una scena di nudo con Fedez ma non ha il coraggio di dirlo al suo fidanzato...

