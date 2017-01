Uomini e Donne / Oggi, anticipazioni: Manuel Vallicella, flop dopo l'eliminazione di Elettra? I dubbi del pubblico (Trono classico, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: MANUEL VALLICELLA, FLOP DOPO L'ELIMINAZIONE DI ELETTRA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il trono classico dedicato a Manuel Vallicella, uno dei tre nuovi protagonisti di uomini e donne, porterà in studio una serie di ragazze pronte a conoscere l'affascinante tronista. In prima fila ci sarà Carmen, che dopo un inizio incerto ha confermato la sua preferenza per Manuel, di cui è diventata a tutti gli effetti una corteggiatrice. Nei prossimi episodi scopriremo qualcosa di più su questa storia, ma intanto sembra proprio che il percorso di Manuel, alla luce dell'ultimo episodio andato in onda ieri, sia una vera delusione per i tanti telespettatori che avevano creduto in lui. Al centro d tutte le polemiche, l'eliminazione di Elettra. Ecco i commenti pubblicati nelle ultime ore sui social: "Come dice Tina Cipollari tutto business", "Delusione Manuel... mi è proprio sceso di brutto...", "Mi piaceva moooolto di più da corteggiatore. Da tronista e' insopportabile e pieno di pretese (che poi si tiene due come Florencia e Carmen che sono finissime). Uscirà senza nessuna. Mille volte meglio Luca". Le previsioni del pubblico si avvereranno o Manuel riuscirà a trovare la donna giusta?

