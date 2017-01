VALERIO BRASCHI/ Errore grossolano con Heinz Beck, riuscirà a recuperare? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda giovedì 19 Gennaio, Valerio Braschi si è distinto per la sua creatività, vincendo la Mistery Box e godendo della possibilità dei vantaggi nella Invention Test: la prima prova consiste nel realizzare un piatto seducente e romantico, per una serata a lume di candela, utilizzando degli ingredienti forti, per niente intriganti, dai sapori acuti e persistenti, come la trippa, il peperone, la verza, la cipolla, i fagioli borlotti, l'aringa, la sardella, e dulcis in fundo, il formaggio Puzzone di Moena. Nonostante questi prodotti particolari, Valerio riesce a cucinare un piatto davvero interessante, che il concorrente intitola - Dal Gennargentu alla Val Di Fassa -, ovvero un viaggio di profumi attraverso il Belpaese, concretizzato in involtini di pecora, verza e Puzzone, su una salsa di peperoni: l'itinerario gastronomico convince i quattro giudici e in particolare chef Carlo Cracco che ne gusta sbalordito la perfetta frittura della trippa, realizzata ad arte ed estremamente croccante: il segreto è quello di lasciarla essiccare nel forno spento. Anche chef Antonino Cannavacciuolo esalta l'equilibrio del piatto: Valerio è il vincitore della Mistery Box e ha la possibilità di godere di molteplici vantaggi nell'Invention, al cospetto del tanto temuto chef stellato Heinz Beck. La prova consiste nel preparare un piatto scegliendo tra tre tipologie di ingredienti particolari da combinare in maniera creativa: Valerio decide di utilizzare il pesce San Pietro assieme agli scampi, mandorle, pane in cassetta, dragoncello, liquirizia, rapa bianca e arancia. I concorrenti dovranno usare tutti gli ingredienti a loro disposizione: il piatto di Valerio, un involtino di San Pietro con crudo di scampi, però, non riceve nè lodi nè infamia, a causa dell'errata cottura della carne del pesce. Nonostante questo errore, il concorrente si salva e riesce a passare all'esterna, dove lavora in brigata ed esattamente in Grecia, nell'Isola di Santorini, dove dovrà cucinare un tipico pranzo di nozze assieme ai suoi compagni della squadra blu. Sfortunatamente, la squadra perde e Valerio deve affrontare la sua prima Pressure, che consiste in un'asta culinaria in cui giocare e conquistarsi gli ingredienti fondamentali per il proprio piatto: il concorrente convince i giudici con una ricetta di rane e salsa, dal tocco francese, e riesce a salire in balconate ancora una volta.

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: PUNTI DI FORZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Valerio Braschi, sempre energico, vitale e carico a molla, è entrato nel cuore del programma grazie non solo alle sue abilità, alla sua preparazione e alla sua fantasia, ma anche grazie al carattere capace di accendere un sorriso anche negli animi più sopiti, e motivare i compagni in qualsiasi situazione. Sembra non esista spirito individuale in Valerio, non scalcia e non mette mai i colleghi in difficoltà: il ragazzo sfrutta questa occasione per sperimentare e dare tutto se stesso, offrendosi e prendendo a piene mani tutte le possibilità che ha attorno. In questa puntata, di fronte ad un illustre personaggio come Heinz Beck, Valerio ha traballato un pizzico, forse per emozione e per la giovane età: lo chef è rimasto deluso e lo ha accusato di non ascoltare abbastanza i consigli di chi ha più esperienza, ma di far di testa sua. In realtà, Valerio deve raggiungere un suo personale equilibrio tra il suo entusiasmo divampante, la sperimentazione, la follia, e i momenti più riflessivi, dove misurarsi e abbassare un pizzico i toni, ascoltando di più, essendo sempre ricettivo e carico come ha finora dimostrato.

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nella prossima puntata, gli appassionati di Masterchef Italia, ma soprattutto gli estimatori del giovane Valerio Braschi, si aspettano un concorrente sempre carico e motivato, con uno scatto in più, quello della saggezza e della moderazione: potrà dimostrarlo nell'esterna, dove cucinerà per ragazzi non vedenti, i giudici più sensibili.

