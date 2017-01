VINCENZO NAPPI/ Il personaggio di Enrico Ianniello è sempre più confuso sulla storia con Eva (Un passo dal cielo 4, 26 gennaio 2017)

VINCENZO NAPPI, COSA È SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO? TRA FEDEZ, EVA E CRISTINA (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - La vita del commissario di Un passo dal cielo 4 Vincenzo Nappi (interpretato da Enrico Ianniello) continua a complicarsi, oltre al finto fidanzamento di Eva a rovinare la sua tranquillità arriva anche Cristina, la sorella di Huber. Nella terza puntata di Un passo dal cielo 4, il commissario Nappi deve fare i conti con la sua nuova vita. L'uomo è stato costretto a chiedere ospitalità a Huber e proprio non riesce a mandare giù il contratto che Eva ha firmato con Fedez. La donna, camuffandosi, va a trovare il vero fidanzato ma gli dice che non potranno più vedersi come prima per colpa dei paparazzi. In casa di Huber, però, arriva un ospite, Cristina, e il primo incontro tra i due non è dei migliori. Vincenzo non sapendo della sua presenza in bagno prova a entrare e la sorella di Huber, credendolo un aggressore lo colpisce con il phon. In commissariato Vincenzo Nappi fa il punto della situazione con il capo della forestale sul caso della ragazza scomparsa, Eleonora, quando arriva la chiamata che nel bosco è stata trovata una nuova donna. La sconosciuta sembra vittima di un'aggressione e Vincenzo fa partire le indagini di rito. I primi sospetti ricadono su un profugo siriano trovato a vagare tra i boschi con gli effetti personali della donna aggredita ma l'uomo non c'entra nulla. A casa di Huber con l'arrivo di Cristina Vincenzo ha un nuovo alloggio e finisce nel garage. Mentre fa i conti con la sua situazione, ascolta inavvertitamente una conversazione telefonica di Cristina, la ragazza è prossima alle nozze ma sembra che tiri aria di crisi con il fidanzato. Il commissario stanco di aspettare Eva, va a trovarla al B&B, purtroppo per lui nella sua camera trova Fedez, che ha fatto cambio di stanza e così Vincenzo nello svegliare il rapper si becca un pugno in faccia. Ritornato con la coda tra le gambe a casa di Huber, scopre che l'amico si sta sobbarcando dei costi del matrimonio della sorella, cerimonia che forse non ci sarà.

VINCENZO NAPPI, IL PERSONAGGIO DI ENRICO IANNIELLO: EVA E FEDEZ, IL COMMISSARIO SI STUFERÀ? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Dalle indagini sulla donna trovata nel bosco, il commissario Vincenzo Nappi di Un passo dal cielo 4 scopre che voleva divorziare dal marito, l'uomo però sembra estraneo ai fatti e alla fine grazie agli interrogatori si scopre che la donna è stata aggredita dal barista del suo hotel. Mentre sta facendo le sue indagini sulla setta, Vincenzo scopre un segreto di Francesco. Il forestale gli ha tenuto nascosto che la moglie è un membro della setta di Albert Kroess. I due litigano e Francesco mostra un lato inedito e aggressivo del suo carattere. Nonostante dia dei buoni consigli a Cristina, Vincenzo non riesce a staccarsi da Eva, che continua a tenerlo in sospeso. L'uomo continua a ripetere che le pause di riflessione non esistono e si ritrova ad avere ragione quando Cristina viene umiliata dall'ex fidanzato davanti a tutti con l'abito da sposa indossato. Qualche giorno dopo la risoluzione del caso Francesco scompare dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un aereo in avaria. Il commissario Nappi scopre che il forestale è stato sequestrato da un gruppo di trafficanti di stupefacenti e cerca di capire come trovarlo. Cercando di scoprire quello che è successo rintraccia la madre del pilota dell'aereo, che gli racconta che l'uomo veniva ricattato dall'ex moglie. Cristina chiede aiuto a Vincenzo per vendicarsi di Hans, che ha finito il suo libro ed ha deciso di fare la presentazione a San Candido. La ragazza vuole fargliela pagare per tutti i torti subiti e Vincenzo si ritrova di nuovo al B&B, nonostante il divieto di avvicinarsi. Il commissario però vede qualcosa che non gli piace, l'eccessiva simpatia tra Eva e Fedez e gli equivoci si sprecano. Nel finale Vincenzo si ritrova di nuovo a essere la spalla su cui piangere di Cristina mentre Eva è sempre più distante: il commissario, nell'appuntamento con Un passo dal cielo 4, si dimostrerà stufo della situazione e - con la complicità di Cristina - cercherà di fare in modo che il rapper si allontani da Eva... Come andrà a finire?

