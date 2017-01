ALESSIA MARCUZZI SNOBBA ILARY BLASI? LA CONDUTTRICE DELL'ISOLA: "DUE STILI DIVERSI". LA REAZIONE DELLA REGINA DEL GF VIP (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi hanno seguito un percorso televisivo comune negli ultimi anni, ma forse anche per questo sarebbero sorti degli attriti tra loro. Regine dei reality dell'ultima stagione di Mediaset, le due conduttrici non sembrano stimarsi particolarmente, almeno stando alle voci che sono circolate nelle ultime settimane. Pare, ad esempio, che Ilary Blasi non abbia digerito alcune dichiarazioni rilasciate da Alessia Marcuzzi ai microfoni del settimanale Chi: nell'intervista la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi ha preferito non esprimere un giudizio sulla collega. «Abbiamo due stili diversi» si è limitata a dire la Marcuzzi nell'intervista, preferendo esaltare, invece, Alfonso Signorini per il contributo decisivo al successo del Grande Fratello Vip. La presenza dell'opinionista è stata davvero preziosa per il successo del reality condotto da Ilary Blasi? La moglie di Francesco Totti non avrebbe apprezzato le dichiarazioni della collega: «Apriti cielo, chi ha sentito la moglie di Totti parla di parole, in romanaccio, che non si possono ripetere...» scrive 361 magazine. Alessia Marcuzzi, però, ha provato a smentire le voci secondo cui ci sarebbe astio o invidia tra lei e Ilary Blasi, sottolineando più volte che la decisione della sostituzione per la conduzione del Grande Fratello Vip è stata consensuale con la produzione del programma e con Mediaset. Del resto Alessia Marcuzzi non poteva condurre due reality con personaggi famosi. Intanto Ilary Blasi è stata riconfermata per la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda a settembre su Canale 5.

