AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Kledi si complimenta con Cosimo, cosa penserà Alessandra Celentano dei suoi progressi? (Oggi, 27 gennaio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: KLEDI SI COMPLIMENTA CON COSIMO, COSA PENSERÀ ALESSANDRA CELENTANO DEI SUOI PROGRESSI? – Si è concluso da poche ore il day-time di Amici 2017, un appuntamento molto complicato reso più difficoltoso dall'imminente speciale di domani. Ma fra le crisi di Giada e Lo Strego, c'è un allievo che invece sembra aver intrapreso la strada giusta. Si tratta di Oliviero, che nella puntata di oggi, esibendosi in sala prove sulla coreografia di Kledi, ha lasciato il suo insegnante senza parole. "Un altro Oliviero - ha commentato il coreografo alla fine della performance del ballerino - molto, molto bene, fluido e con i contrasti giusti!". Oliviero, felice dei suoi progressi, ha cercato di indagare sul blocco che qualche volta gli ha impedito di portare a termine performance all'altezza: "Mi buttavo giù perché non riuscivo a dare le priorità giuste a ciò che dovevo fare, come alcuni movimenti, gesti e respiri", ma ancora una volta il coreografo ha sottolineato come il suo progresso non sia dovuto soltanto a una questione di dettagli, ma ad un "Cosimo diverso". La lezione lascia il ballerino particolarmente sereno, ma anche il suo insegnante è soddisfatto e prima di andare via si chiede quale sarà il pensiero di Alessandra Celentano di fronte ai nuovi progressi dell'allievo.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: MIKE BIRD AL SETTIMO CIELO, IL GRANDE ANNUNCIO – Grande sorpresa per i ragazzi di Amici 2017. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno, i cantanti stanno vivendo il loro sogno con la pubblicazione dei primi inediti. Dopo la vittoria di Riccardo Marcuzzo che, la scorsa settimana ha vinto insieme a Federica Carta la gara degli inediti, anche Mike Bird tira un sospiro di sollievo per la vittoria del brano “Closer”. “In meno di 12 ore i ragazzi di Amici 16 stanno scalando la TOP 20 di iTunes con i loro nuovi singoli! Complimenti!” si annuncia sulla pagina ufficiale di Amici. Al primo posto nella speciale classifica si piazza Mike Bird che, in poche ore, ha raggiunto il primo posto con il brano “Closer”. Una grande soddisfazione per Mike Bird che è uno dei cantanti più odiati all’interno della scuola. L’allievo, infatti, non ha un buon rapporto con i compagni, sempre più convinti che dietro il nickname Leone ci sia proprio lui. In compenso, però, Mike è molto amato dai fans come dimostra il risultato raggiunto dall’inedito Closer. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LO STREGO IN CRISI, IL RIFIUTO ANNUNCIA L’ADDIO? – Lo Strego è sempre più in crisi. Il cantautore della scuola di Amici 2017 non sta vivendo un periodo positivo. Dopo aver perso la fascia di caposquadra, Lo Strego ha perso la sua sicurezza iniziale. Il colpo di grazia, però, è arrivato con le audizioni per la sfida del sabato. Nella prossima sfida a squadre, infatti, ci sarà anche una prova sugli inediti. Contro Mike Bird che canterà il suo inedito Closer scenderà in campo Alessio Mininni con il suo “non cambiare mai” nonostante la candidatura de Lo Strego. Quest’ultimo, così, decide di non fare neanche l’audizione, convinto che la scelta sia stata già fatta. “Non voglio cantare, la cosa è già influenzata. Non sono nelle condizioni di cantare". Il cantante si rifugia in bagno. Alessio cerca di farlo ragionare ma Lo Strego rifiuta il confronto: "Non mi va di fare un'altra gara". Per Lo Strego non è un periodo facile. A sostenerlo, però, c’è Rudy Zerbi, convinto del suo talento e i suoi fans.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LORENZO IN CRISI, I DUBBI DI VERONICA PEPARINI – Ultima puntata del daytime di Amici 2017 prima della puntata speciale che andrà in onda domani su canale 5 e che regalerà grandi colpi di scena al pubblico. La puntata si apre con i ballerini Andreas e Lorenzo, a lezione da Veronica Peparini. Se Andreas continua a regalare grandi soddisfazioni all’insegnante, lo stesso non sta facendo Lorenzo. La maestra, infatti, esprime i propri dubbi sul talento di Lorenzo che, pur avendo tutte le qualità, non è ancora riuscito a dimostrare il proprio talento. "Non vedo la tua crescita. Non eccelli nemmeno nel tuo", dice l’insegnante. Lorenzo, però, non è d’accordo con la maestra. L’allievo, in particolare, non ha apprezzato i paragoni e ne parla con i compagni in bagno. “Vorrei montarmi una coreografia da solo”, afferma il ballerino. Dopo Cosimo, dunque, anche Lorenzo è entrato in crisi. Con il serale alle porte, tutti gli allievi cominciano a sentire il peso della scuola.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LEONE E’ TORNATO, I BALLERINI NEL MIRINO – Nella scuola di Amici 2017 continua il mistero di Leone. Chi si nasconde dietro il famoso nickname con cui uno degli allievi della classe di Amici 2017 sta seminando il panico lanciando frecciatine velenose ai compagni? Dopo qualche giorno di silenzio, Leone è tornato a colpire. Stavolta, nel mirino di quello che è diventato l’allievo più famoso della scuola sono finiti i ballerini. “Ballerini di nome e di fatto. Leoni in puntata e fontane dietro le quinte. Non è che se un prof vi ha difeso dall’inizio allora siete intoccabili. Attenti! A forza di fare i forti, poi non reggete più la pressione”, si legge nell’ultimo messaggio. Parole che secondo i fans arriverebbero direttamente da Mike Bird e sarebbero rivolte ad Andreas Muller. Tra il cantante e il ballerino, infatti, non scorre buon sangue. Il ballerino si è scagliato più volte nei confronti del compagno rivelando di non andare assolutamente d’accordo con lui. Leone, dunque, altri non è che Mike Bird? Il cantante giura di non essere lui l’artefice di quei messaggi ma in pochi ci credono. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: MIKE BIRD A LEZIONE DA BOOSTA - E' fermento ad Amici 2017 dove, ogni giorno, i ragazzi sono alle prese con nuove coreografie e canzoni in vista del pomeridiano di sabato pomeriggio. Anche ieri, Marcello Sacchetta ha fatto un veloce riepilogo di quello che sarebbe avvenuto in puntata, durante la quale i ragazzi si sono trovati a dover fronteggiare i messaggi offensivi di un personaggio misterioso soprannominato Leone. Nessuno però riusciva ad immaginare chi potesse essere questo mister X che cercava di complicare il loro percorso all'interno della scuola d'arte più famosa d'Italia. Mike Bird ha fatto lezione con il professore Boosta (nome d'arte di Davide Di Leo). L'insegnante gli ha consigliato di vivere di più i pezzi che interpretava. non poteva insegnargli il talento, perché quella è una cosa naturale che non si può imparare. Quello che poteva fare era insegnargli a sfruttare quel talento, migliorando le lacune che aveva dimostrato in qualche occasione. I ragazzi si sono svagati un po' in sala relax, cantando alcune canzoni. Fra gli animatori c'era ovviamente Lo Strego, uno dei personaggi più amati di questa edizione di Amici. Viktoria e Giada si sono divertite a provare un balletto con Alessio. C'è stato un siparietto abbastanza buffo, con Alessio che mentre ballava ha pestato il piede a Viktoria. Il maestro Alex Braga ha voluto incontrare la cantante Valentina per parlare face to face. Il nocciolo del discorso è stata la situazione emotiva dell'allieva, che seconda il maestro negli ultimi tempi si trova in evidente difficoltà. La ragazza ha assicurato che sta cercando di reagire e che ce la metterà tutta per meritarsi di rimanere nella scuola.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LE LAMENTELE DI COSIMO - L'allievo Cosimo è stato al centro della puntata di ieri di Amici 2017. Sia Stefano De Martino che Marcello Sacchetta si sono recati in sala relax per parlare con tutti i ragazzi della situazione legata allo stesso Cosimo. Il ballerino aveva dichiarato che non gli piaceva essere servile per convincere i compagni a votarlo per farlo ballare in puntata. Proprio a proposito di questo la professoressa Alessandra Celentano gli aveva chiesto perché non ballasse mai in puntata e il ragazzo ha risposto che se lo stava chiedendo anche lui. In sala relax aveva cercato di chiarire il proprio punto di vista con i compagni, dicendo che a volte le scelte di chi doveva esibirsi in puntata venivano fatte per amicizia e non per reale meritocrazia. Il ballerino Erik ha da poco superato l'esame di proposta d'eliminazione. A sostenerlo è stata soprattutto la professoressa Alessandra Celentano, con cui si è allenato proprio in puntata. La sua lezione è stata caratterizzata da diverse correzioni dal punto di vista tecnico. L'insegnante gli ha ricordato in più occasioni che lui ha uno straordinario talento, ma che non ci mette la passione necessaria che richiede una scuola artistica dell'importanza di Amici di Maria De Filippi. La professoressa ha cercato di far scattare qualcosa in lui, affermando con dispiacere che forse non è pronto per fare quel salto. Poi lo ha congedato, dicendo di pensare seriamente al proprio futuro immediato. Il maestro Kledi Kadiu ha cercato di dare consigli preziosi all'allievo Oliviero. Il ballerino ha un'eccessiva rigidità del corpo e questo a lungo andare potrebbe diventare un grosso svantaggio.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: “NON CAMBIARE MAI”, L’INEDITO DI ALESSIO MININNI SBARCA SU ITUNES – Alessio Mininni è ufficialmente un cantante. E’ stato, infatti, pubblicato il primo inedito del cantante di Amici 2017 Il brano si intitola “Non cambiare mai” e nel corso della scorsa puntata speciale di Amici 2017 è stato oggetto di numerose polemiche. Alessio, infatti, ha rivelato di non aver gradito la base realizzata per lui da Boosta. Le critiche di Alessio al lavoro dell’insegnante avevano provocato la dura reazione degli altri maestri ma anche dei fans del talent show di Maria De Filippi che hanno accusato il giovane di essere arrogante e presuntuoso. Nonostante le critiche, però, l’inedito è stato realizzato e da oggi è possibile acquistarlo su iTunes. “Correte su iTunes, Non cambiare mai è uscita”, si legge sulla pagina ufficiale di Alessio Mininni. Pur essendo uno dei cantanti più criticati, tuttavia, Alessio può contare un un gran numero di fans, pronti a sostenerlo acquistando il suo primo inedito. Con “Non cambiare mai”, Alessio, nella prossima puntata speciale di Amici 2017, sfiderà nella gara degli inediti Mike Bird che, invece, presenterà Closer.

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: NEK LASCIA IL SERALE, SALE LA TENSIONE TRA GLI ALLIEVI – Dopo Emma Marrone, anche Nek lascia ufficialmente il serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver guidato la squadra blu in coppia con J-Ax nella scorsa edizione del talent show, nel serale di Amici 2017, Filippo Neviani non ci sarà. Nek, infatti, è stato ingaggiato dalla Rai per fare il giurato insieme a Romina Power e Ambra Angiolini nel nuovo programma di Antonella Clerici, Standing ovation, in cui i bambini canteranno accompagnati da genitori, nonni e zii. L’addio di Nek non è stato accolto benissimo dai fans che speravano di rivederlo ad Amici ancora in coppia con J-Ax. Anche la presenza del rapper, tuttavia, resta in dubbio. J-Ax, infatti, è attualmente impegnatissimo con i suoi nuovi progetti professionali in coppia con Fedez e non si è ancora pronunciato sull’argomento. In pole position per sostituire Nek come coach di Amici 2017 c’è Gianna Nannini, la più grande rocker della musica italiana. Nel frattempo sale la tensione tra i ragazzi in vista dell’inizio del serale. Solo pochi eletti, infatti, riusciranno a conquistare un posto nella squadra bianca e nella squadra blu. La competizione è tantissima e tutti cercano di mettersi in luce a danno degli altri. L’ultima tensione è esplosa tra Lo Strego e Alessio Mininni, scelto dai Senza Piano per sfidare Mike Bird nella sfida degli inediti nonostante nell’ultimo appuntamento speciale avesse pesantemente criticato la base del brano realizzato da Boosta. Le amicizie che stanno nascendo nella scuola di Amici 2017, dunque, sono davvero poche. Mai come quest’anno, infatti, la gelosia e l’invidia la fanno da padrone.

