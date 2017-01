AVANTI UN ALTRO, VIDEO, LA BONA SORTE FRANCESCA BRAMBILLA FA IMPAZZIRE I FAN DEL PROGRAMMA. CHI VINCERÀ LA PUNTATA DI OGGI VENERDÌ 27 GENNAIO 2017? - Tra le grandi novità della stagione di Avanti un altro c'è sicuramente Francesca Brambilla nota ai fan del programma di Canale 5 come La Bona Sorte. La giovane ragazza ha fatto impazzire i telespettatori con un video pubblicato proprio poco prima dell'inizio della trasmissione con un video sulla sua pagina di Instagram. La vediamo infatti ballare con una canottierina aderente addosso con una pioggia di Mi Piace e tantissimi commenti perchè Francesca Brambilla è veramente splendida. Nel commento la ragazza scrive: "Dopo sette ore in camera inizia il degenero. Ecco questo è il primo step del mio delirio mentale, non sapevo più che cosa fare. Scusate. Accetto tutte le critiche, ma sono io la prima a ridere di me stessa", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Intanto sta iniziando il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e vedremo chi riuscirà ad essere oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il campione di Avanti un Altro.

AVANTI UN ALTRO, VIDEO, IL FAINA SI AGGIRA NEI CAMERINI. CHI VINCERÀ LA PUNTATA DI OGGI VENERDÌ 27 GENNAIO 2017? - Sta per iniziare la puntata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, del programma ''Avanti un Altro'' condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nei camerini della trasmissione di Canale 5 è andato a smuovere le acque un noto personaggio del web e cioè il Faina che ha scherzato con i passanti e dato anche un bacio alla guancia a Daniel Nilsson sottolineando che era veramente molto bello. Il video viene proposto dalla pagina di Sdl.tv che ci fa sorridere prima dell'inizio del programma nel pre-serale della rete di punta di Mediaset, clicca qui per guardarlo. Staremo a vedere chi riuscirà a diventare il campione nella puntata di Avanti un Altro che inoltre proporrà diversi momenti anche ironici e la presenza di splendide ragazze come accade ogni sera. Tra queste ha fatto parlare molto di sè La Bona Sorte Francesca Brambilla che è una delle grandi novità dell'edizione di questa nuova edizione di Avanti un Altro.

