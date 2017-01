Bad Teacher, Una cattiva maestra/ Su Tv8 il film con Justin Timberlake e Cameron Diaz: la doppiatrice italiana

BAD THEACHER - UNA CATTIVA MAESTRA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Bad Theacher - Una cattiva maestra è il film che andrà in onda su Tv8 oggi, venerdì 27 gennaio 2017, in prime time. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Jake Kasdan con la sceneggiatura di Gene Stupnisty e Lee Eisenberg, la produzione del film invece è stata firmata da Jimmy Miller e Georgia Kacandes. L’attrice statunitense Cameron Diaz, nella versione italiana del film, è stata doppiata da Eleonora De Angelis. Non è la prima volta che l'attrice e doppiatrice romana presta la sua voce alla bella Cameron Diaz.

BAD TEACHER - UNA CATTIVA MAESTRA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Bad Teacher - Una cattiva maestra il film in onda su Tv8 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica di genere commedia del 2011 che è diretta dal regista Jake Kasdan. Justin Timberlake, Cameron Diaz, Lucy Punch e Jason Segel sono gli attori protagonisti del film. La proiezione della pellicola dura circa un'ora e trenta minuti. Ma vediamo nel detaglio la trama del film.

BAD TEACHER - UNA CATTIVA MAESTRA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Chicago. Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) non è proprio un'insegnante modello, le piace bere, fa uso di marijuana e non ha voglia di lavorare. E' fidanzata con un giovane facoltoso e la sua intenzione è quella di sposarsi, abbandonare l'insegnamento e fare la bella vita. Quando il fidanzato la lascia, Elizabeth non può più permettersi di lasciare il lavoro. Nella scuola dove insegna arriva un supplente nuovo, un giovane sufficientemente ricco che si chiama Scott Delacorte (Justin Timberlake), il giovane professore è un ottimo partito ed Elizabeth comincia a corteggiarlo. Per migliorare la sua immagine e per essere più provocante, decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico per aumentare il volume del seno, quindi si dà da fare per mettere insieme la somma necessaria. Il suo ultimo pensiero sono i suoi studenti che, trascurati dall'insegnante, non stanno al passo con il programma scolastico. Elizabeth viene a sapere che all'insegnante i cui studenti superano i test di valutazione con il miglior punteggio, andrà un premio in danaro, sono cinquemila dollari a cui Elizabeth non vuole rinunciare quindi decide di mettersi al lavoro sottoponendo i suoi studenti ad un ritmo di studio a cui non erano abituati. I risultati saranno comunque deludenti, la sua classe ottiene un punteggio medio molto basso e quindi sfuma la possibilità di accaparrarsi il premio. Gli esami di stato si avvicinano, Elizabeth riesce a sapere in anticipo quali sono i quiz che saranno proposti agli studenti e quali sono le soluzioni. In questo modo la sua classe risulterà la più meritevole, lei vince il premio offerto dalla Contea e finalmente può disporre della cifra necessaria all'operazione al seno. Nel frattempo però, Scott si è fidanzato con Amy Squirrell (Lucy Punch), una sua collega, ed Elizabeth tenta di rovinare la relazione nata tra i due. Amy, che ha sempre dubitato dell'improvvisa bravura di Elizabeth, scambia la sua cattedra con quella della collega-rivelazione dell'anno e trova nel cassetto i fogli dei quiz, mostra quindi le prove del comportamento scorretto della collega al preside che, per fare chiarezza, convoca immediatamente Elizabeth e nello stesso tempo richiede anche la presenza del sovrintendente scolastico. Sentendosi messa alle strette, Elizabeth ricatta il funzionario che le ha consegnato le soluzioni dei quiz poi, avendo intuito lo scambio delle due cattedre, asserisce che alcuni docenti di quella scuola fanno uso di sostanze stupefacenti. Viene richiesto l'intervento della polizia-squadra antidroga che, al primo sopralluogo, trova alcune dosi di droga nel cassetto della sua scrivania, che al momento risulta essere quella della collega Amy. L'ignara insegnante viene arrestata, vittima del tranello da lei architettato e, in seguito, Amy viene trasferita in un'altra scuola. A fine anno scolastico Elizabeth passa a salutare il collega Russell Gettis (Jason Segel), l'insegnante di educazione fisica, da sempre innamorato di lei. In quel momento si rende conto di quanto, in passato, siano state insensate le sue pretese in amore, si abbandona al sentimento e bacia Russell. E' l'inizio di una relazione amorosa tra i due colleghi. Dopo le vacanze estive, Elizabeth ritorna nello stesso istituto, non più come insegnante ma nelle vesti di psicologa.

