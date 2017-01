BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate italiane e americane: nuova casa di moda a Los Angeles?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STA PER ARRIVARE UNA NUOVA CASA DI MODA? - Le tensioni saranno alle stelle all'interno della Forrester Creations, dopo la nomina di Steffy come Amministratore Delegato e di Quinn Fuller come Presidente. Tutti gli altri membri della famiglia si sentiranno mesi da parte, evidenziando le proprie lamentele per non essere stati presi in considerazione per questa carica. Ma mentre Ridge, grazie alla sua strategia, sarà sul punto di ottenere ciò che desidera diventando Co-CEO al fianco della figlia, la soddisfazione sarà ancora molto lontana per Rick e Thomas. Il primo avrebbe voluto ottenere la posizione di comando come già accaduto in passato, mentre Thomas si dirà stanco di essere costantemente messo in secondo piano a sfavore del padre e della sorella. Quali conseguenze avrà questo malcontento da parte di zio e 'nipote'? Negli States si vocifera che i due Forrester decideranno di allontanarsi dall'azienda di famiglia per fondare una nuova casa di moda, seguendo il modello della Spectra Fashions. E a quanto pare tale possibilità si fa ogni giorno più concreta.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO: Nel corso della prossima puntata di Beautiful, Caroline andrà da Thomas insieme a Douglas. La Spencer si recherà nell'ufficio dell'ex amante con il figlio e gli permetterà di tenere il piccolo tra le braccia, trovando ovviamente la grande felicità del giovane Forrester. Il peggio sembra quindi essere passato per la coppia che non ha più nuvole all'orizzonte, ad esclusione del possibile scandalo che potrebbe portare l'uscita di questa notizia su tutti i giornali. La stessa Caroline sarà molto felice di non dovere mentire, vivendo con il senso di colpa per un segreto così grande. Ma si potrà dire la stessa cosa di Ridge? Parlando con Brooke, Forrester non negherà il proprio pensiero affermando che secondo lui esiste ancora un sentimento molto forte tra la moglie e il figlio. Nel frattempo, Ridge trascorrerà del tempo con Brooke, con cui si sfogherà. L'uomo non è contento di quanto accaduto fino ad ora e non sa come comportarsi. Intanto, Julius cercherà di ricostruire il suo rapporto con Vivienne. Intanto, Wyatt e Liam hanno informato Steffy del fatto che partiranno tutti e tre insieme per Monaco, al fine di rappresentare la Forrester Creations in un evento importante. Liam si sente imbarazzato per questo viaggio, ma è comunque felice di stare vicino a Steffy. I due sembrano riavvicinarsi.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: THOMAS E STEFFY AI FERRI CORTI? - Thomas e Steffy sono una delle coppie più belle degli ultimi anni di Beautiful. Ovviamente non parliamo di una storia d'amore ma di un rapporto davvero profondo e sincero tra due fratelli, che si sostengono in ogni situazione, finendo per raccontarsi anche i particolari più intimi della propria vita. Steffy è stata felicissima di rivedere il fratello di ritorno da New York ed è stato a lui che ha raccontato i problemi della sua relazione con Liam. Eppure non tutto sta andando per il meglio tra i figli di Ridge e Taylor, che si trovano a discutere a causa della nomina di Steffy come Amministratore Delegato della Forrester Creations. Thomas non è affatto soddisfatto di essere stato messo in secondo piano, non rimprovera la sorella a tal proposito ma allo stesso tempo avrebbe voluto essere al suo posto in quella che è la carica alla quale ambisce da sempre. Il tutto non promette nulla di buono anche perché gli ultimi spoiler relativi agli episodi della prossima settimana segnalano che il giovane stilista mediterà di lasciare la Forrester Creations.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: ANCORA PROBLEMI PER JULIUS E VIVIENNE - Nella loro ultima apparizione nelle puntate italiane di Beautiful, Julius e Vivienne Avant avevano cercato di appianare le divergente dando il buon esempio in famiglia, soprattutto a Sasha e Nicole. Ma non sarà facile per la donna dimenticare vent'anni di bugie relative alla paternità della modella e ai tanti sotterfugi per tenere nascosta una simile notizia. Per questo faticherà più del previsto a perdonare del marito, sembrando ancora fredda e scettica nei suoi confronti. Riuscirà a mettere una pietra sopra definitivamente a questa lunga querelle? Nel frattempo giungono ottime notizie per i due attori che prestano il volto ai coniugi Avant: negli Stati Uniti è stata resa nota la lista della pre-nomination agli Emmy Awards e ancora una volta Obba Babatundè e Anna Maria Horsford sono stati segnalati nella categoria 'Migliore guest star'. Ricordiamo che anche lo scorso anno questa coppia non è passata inosservata e l'interprete di Julius Avant si era anche aggiudicato l'ambita statuetta. Si ripeterà anche quest'anno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: NUOVA TRASFERTA IN AUSTRALIA PER LA SOAP! - Nella sua trentennale storia, Beautiful ci ha abituato ad una lunga serie di trasferte del suo cast che si è recato spesso in Italia, Francia, Montecarlo (come vedremo molto presto negli episodi italiani), ma anche ad Amsterdam, ad Abu Dhabi e a Sidney. E proprio l'Australia sarà presto la nuova meta dei protagonisti della soap americana, come ha riportato ieri via Twitter il canale Studio 10. Da tale dichiarazione apprendiamo che il cast tornerà in Australia per filmare degli episodi speciali in occasione del trentesimo anniversario che verrà festeggiato il prossimo 23 marzo. Non vengono per il momento resi noti ulteriori dettagli, anche se tutto fa pensare che possano essere le coppie giovani ad essere coinvolte in questa ennesima trasferta. In attesa di riscontri ufficiali che sicuramente non tarderanno ad arrivare, sembra che dovremo attendere solo qualche settimana per assistere alle prime immagini di quello che potrebbe essere un viaggio molto importante. Cosa succederà questa volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE ACCETTA QUINN COME PRESIDENTE! - L'amicizia di Ridge e Quinn non resterà priva di conseguenze nelle puntate americane di Beautiful. Sebbene il loro bacio sarà un grande segreto (conosciuto dalla sola Ivy), sarà impossibile fare a meno di notare il cambiamento nel loro rapporto. Da un lato, infatti, lo stilista comincerà ad accettare la matrigna all'interno della Forrester Creations nel suo ruolo di Presidente, dall'altro ci sarà la stessa Quinn che vorrà il figliastro nelle posizioni di comando nella casa di moda. Sarà per questo che, per dimostrare di avere cambiato idea, la Fuller chiederà ad Eric di nominare Ridge come Co-Amministratore Delegato al fianco di Steffy. Come reagirà il patriarca Forrester? Finirà per assecondare anche questo nuovo capriccio della moglie, dimostrando di essere solo una pedina tra le sue mani? O questa volta sarà più furbo del previsto, nutrendo dei concreti sospetti su questa relazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA PRIMA NOTTE DI PASSIONE DI NICOLE E ZENDE - La puntata italiana di Beautiful di oggi pomeriggio concederà ampio spazio alla ritrovata felicità di una coppia che si era persa per qualche tempo. Nicole e Zende, superate le difficoltà legate alla gravidanza surrogata e alle bugie di Sasha, faranno coppia fissa e dimostreranno di avere completa fiducia l'uno nei confronti dell'altra. L'occasione sarà data dalla collaborazione che il fotografo avrà con Sasha ma anche da una romantica cena organizzata dal giovane Dominguez Forrester per la fidanzata. In tale circostanza, infatti, i due innamorati sembreranno più felici che mai e finiranno per trascorrere la loro prima notte di passione insieme. Non sarà rose e fiori per tutti nella famiglia Avant: sebbene abbia accettato di dare un'altra possibilità al marito, Vivienne faticherà a vederlo con occhi diversi dimenticando che per ben vent'anni l'uomo le ha mentito sulla paternità di Sasha.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: Giovedì 26 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Il personaggio principale è Quinn. La donna oramai sta devastando la vita di Steffy, che vorrebbe tenerla il più lontano possibile dai suoi cari. Ancora la figlia di Ridge non è consapevole del fatto che la Fuller abbia una relazione con Eric. Intanto, anche Liam la pensa come Steffy, tanto che il giovane decide di chiamare il tenete Beker quando scopre che Quinn si è introdotta, travestita, nella Forrester Creations. Ma viene fermato da Wyatt. Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, il pubblico di Canale 5 ha visto Bill e Katie separarsi. Lo Spencer ha deciso di portare via con sé Will e ha intenzione di fare di tutto pur di avere la custodia del figlio. Intanto, Liam, Steffy e Wyatt dovranno partire per Monaco tutti e tre insieme. Quinn, nel frattempo, si è introdotta alla Forrester Creations, al fine di incontrare Eric, che ha preso il posto di Ridge come amministratore delegato. Ma qui viene scoperta da Steffy che è andata su tutte le furie. Nella puntata andata in onda il 26 gennaio della soap di Beautiful, Nicole e Zende dimostrano di essere sempre di più una coppia solida e innamorata. Il giovane Forrester ha in mente una serata speciale per la sua Avant. Nicole confessa di non essere più insicura e né gelosa di Shasha, che giunge proprio in quel momento. Eric e Quinn discutono. Il nuovo amministratore delegato è profondamente arrabbiato con la Fuller per essere entrata nell'azienda. Steffy confessa a Wyatt e Liam cos'è accaduto alla Forrester, confermando i pensieri del secondo. Liam ha intenzione di chiamare il tenente Beker, ma Wyatt lo ferma e annuncia a Steffy che andranno tutti e tre a Monaco. Sasha, intanto, appare molto imbarazzata di fronte a Nicole e Zende. La coppia dichiara alla modella che presto il giovane Forrester tornerà a fotografare le modelle in lingerie, compresa Sasha. Zende ribadisce a quest'ultima che Nicole è l'unica donna che ama. Intanto, alla Forrester, Eric e Quinn si riconciliano e scoppia la passione. Mentre Liam confida a Steffy che si potrebbe sentire a disagio nel viaggio con lei e Wyatt, nonostante ciò, è molto felice di trascorrere del tempo con lei.

