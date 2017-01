BELEN RODRIGUEZ, NEWS: BOTTA E RISPOSTA CON "IL PANCIONE", SANTIAGO PIÙ TENERO CHE MAI E IL WEB SI SCATENA, VIDEO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'ultimo video postato da Belen Rodriguez ha fatto impazzire tutti i suoi fan in rete. Il filmato, pubblicato poche ore fa dalla showgirl argentina, mostra Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino, alle prese con il pancione di un'amica di famiglia: "Tu puoi uscire adesso da qui?", ha chiesto il bambino speranzoso di poter al più presto giocare con il nascituro. Un dialogo molto divertente che, portato avanti anche grazie ai suggerimenti di sua madre, ha scatenato l'ilarità dei tanti follower on line. Dopo una serie di botta e risposta, però, il figlio di Belen ha sorpreso tutti con una dichiarazione netta: "Ma non può giocare con me perché è piccolino". Il divertente filmato, a soli pochi minuti dalla sua pubblicazione, ha collezionato oltre 110 mila like, e naturalmente sono stati numerosi anche i post lasciati dai tanti fan tra i commenti: "Emozione pura! Santi è adorabile", "Che belli!!! Lui me lo mangerei di baci, anche se è grande!!!", "Ma Santy è di un'intelligenza devastante! Troppo dolce!". Per visualizzare il video direttamente sul profilo ufficiale di Belen Rodriguez, potete cliccare qui.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: GIORNATA DA SPETTATRICE INSIEME AD ANDREA IANNONE, FOTO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Per Belen Rodriguez si prospetta un periodo davvero sereno: proprio in questi giorni, infatti, la showgirl argentina ha ufficializzato la separazione dal ballerino Stefano De Martino, e può continuare a godersi la bella storia d'amore che ha iniziato a costituire insieme ad Andrea Iannone. I due avevano allarmato i fans proprio durante il periodo natalizio: avevano infatti smesso di condividere fotografie e video che lasciassero intendere che tutto andasse bene. Ma il loro amore, sebbene lontano da obbiettivi e telecamere, andava avanti, e anche gli ultimi scatti che i due sono tornati a pubblicare sui social network lo dimostrano eccome. Proprio qualche ora fa Belen Rodriguez è nuovamente intervenuta sulla sua pagina Instagram, postando una fotografia che mostra Iannone vestito di tutto punto ed evidentemente appena sceso dalla sua moto. Il sorriso del pilota è inequivocabile, e anche la stessa Belen ha ammesso di essersi divertita: "El Loco @andreaiannone giornata da telespettatrice!!!! #megusta" è stato infatti il commento di Belen. Altri momenti da ricordare, dunque, per la showgirl argentina. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA FAMIGLIA RODRIGUEZ PIÙ UNITA CHE MAI, FOTO - Dopo una giornata passata ad ammirare Andrea Iannone e il padre Gustavo alle prese con moto e con corse, Belen Rodriguez ha chiuso la sua serata con una foto emblematica. Sappiamo bene quanto importante sia la famiglia per la showgirl tanto che qualcuno ha avanzato l'ipotesi che proprio il loro arrivo in Italia abbia causato la fine del suo amore con Stefano De Martino, e ieri sera ne è arrivata l'ennesima dimostrazione. L'ultimo pensiero social della showgirl, prima di andare a letto, è stato proprio quello rivolto ai suoi genitori. Postando questa foto in cui appaiono la madre e il padre, Belen si è chiesta a chi due assomiglia di più. È inutile dire che i fan sono subito arrivati in suo soccorso e che adesso la diatriba aperta ma lei è andata a dormire serenamente convinta di avere alle spalle una famiglia solida e che ha fatto dell'amore la sua arma migliore. Ecco qui la foto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANDREA IANNONE NEL MIRINO DEI FANS, ECCO PERCHÈ - Il divorzio ufficiale da Stefano De Martino ha regalato serenità ad Andrea Iannone che, secondo quanto trapela sul web, è sempre stato geloso di Belen Rodriguez e del suo rapporto con quello che, comunque, resterà una delle persone più importanti della sua vita. Stefano, però, pur facendo sempre parte della vita di Belen per via di Santiago, rappresenta ormai il passato e il pilota di motociclismo si gode così la sua vittoria. Sui social, Iannone è tornato a pubblicare foto che, però, puntualmente, scatenano la rabbia dei fans. Il motivo? Da quando si è fidanzato con Belen Rodriguez, Andrea Iannone si sta trasformando nella caricatura dei suoi ex. “Ormai sembri la caricatura dei suoi ex…”, commenta un follower. “Continua così ti fai altri 30/40 tatuaggi e poi sei come Corona”, controbatte un altro. “Ma perché uno per farsi apprezzare deve diventare la brutta copia di un altro o meglio dell’altro?”, obietta un altro. E ancora: “Biondo, barbetta, chiodo nero, stesse location per i tatoo… stessi scatti… e dai… ci manca che lasci la Moto Gp per fare Billy Elliot e siamo a posto! Per favore… dimostra di essere diverso…in questo mondo dove lo speciale è essere normale… normalmente sé stesso!”. Iannone, però, non si cura delle critiche e si gode il suo momento magico. Cliccate qui per leggere tutto.

