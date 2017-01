CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni quarta puntata: su Rai Premium la replica, Azzurra ed Emma aiutano la giovane Serena (oggi, 27 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA: SU RAI PREMIUM LA REPLICA DEGLI EPISODI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Solamente due giorni ci separano dalla messa in onda del quinto appuntamento con Che Dio ci aiuti 4: ma stasera - venerdì 27 gennaio 2017 - Rai Premium fa un altro regalo ai telespettatori della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. A partire dalle 21.20 circa verrà mandata in onda in replica la quarta puntata, trasmessa in prima tv la scorsa domenica, 22 gennaio. Si tratta degli episodi intitolati “Di madre in figlia” e “Famiglia croce e delizia”: Azzurra ed Emma dovranno confrontarsi con la giovane Serena, una compagna di scuola della figlia della Leonardi che proverà a togliersi la vita. Serena è incinta, ma anche profondamente infelice e combattuta, dal momento che lei vorrebbe tenere il bambino, mentre sua madre spinge perché abortisca. Emma chiederà aiuto a Suor Angela e alla fine, grazie anche all’intervento di Azzurra, tutta la vicenda si risolverà per il meglio. Monica, molto presa da Gabriele, capirà che il bel dottore ha occhi solo per Valentina e verrà consolata da Nico, anche se il rapporto tra i due rimarrà comunque un tira e molla. Infine, il nipote del giovane avvocato - Andrea - arriverà in convento creando un po’ di scompiglio e Azzurra, nuovamente al fianco di Suor Angela, aiuterà una ragazza che da tempo si occupa del fratello in stato vegetativo, Laura.

