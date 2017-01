CRIMINAL MINDS 5 / Anticipazioni del 27 gennaio 2017: Hotch è ancora vivo, ma Foyet è a piede libero

CRIMINAL MINDS 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà i primi tre episodi di Criminal Minds 5. Si intitoleranno "Senza nome, senza volto", "Il trauma della memoria" e "Il pianificatore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati in precedenza: un SI sparge una polvere misteriosa in un parco pieno di famiglie ed adolescenti, che alcune ore dopo iniziano a manifestare i segni di un'epidemia. Il BAU viene chiamato ad indagare e viene informato subito che il virus è l'antrace, particolare che collega l'evento ad un SI che ha già agito in passato. La squadra indaga sul dipartimento del CDC e tutti i dipendenti che possano aver fatto ricerche sull'antrace, con una facilità di ingresso nel laboratorio dei virus. Individuato Nichols, scoprono che è morto a causa della sua stessa azione, ma anche Reid ( Matthew Gray Gubler) viene esposto al virus e decide di mettersi in quarantena da solo, senza smettere di lavorare al caso. All'interno del laboratorio, scopre che Nichols aveva un allievo con cui potrebbe essere entrato in contrasto e che potrebbe essere il vero SI. Sentendosi spacciato, Reid chiede a JJ (A.J. Cook) di registrare un messaggio da consegnare alla madre, ma si rifiuta di prendere narcotici. E' convinto che Nichols abbia creato l'antidoto e che l'abbia nascosto agli occhi dell'allievo. Mentre le condizioni di Reid peggiorano sensibilmente, Rossi (Joe Mantegna) ed Emily (Paget Brewster) scoprono che l'SI sta organizzano un attacco alla metropolitana grazie a bombe all'antrace realizzate con le lampadine. Grazie agli studi precedenti di Nichols, i militari credono che Brown (John Bain) colpirà la linea rossa, ma Hotch (Thomas Gibson) intuisce che invece l'attacco riguarderà un luogo strettamente collegato a lui. Risolto il caso, Emily mostra ancora qualche remora riguardo all'informazione fallace data alla popolazione. Hotch e Reid continuano a cercare l'SI e Kelly (Kaitlin Doubleday), nella speranza di trovarla ancora viva. Il fratello di un'altra ragazza scomparsa intanto viene scagionato dalle accuse, mentre la ragazza cerca invano un dialogo con il suo aguzzino. Rossi invece interroga Mason (Garret Dillahunt), togliendogli tutti gli specchi per controllare tutto ciò che succede attorno alla sua fattoria. L'uomo rivela invece di essere una vittima del fratello Lucas (Paul Rae), un grave psicopatico che li ucciderà se non lo fermeranno per primi. Rossi tuttavia crede che Mason stia mentendo, dato che ha suggerito di non lasciargli nemmeno il tempo di parlare. Molte ore dopo, gli scavi nella fattoria rivelano i corpi di oltre 80 persone, molti di più dei casi di scomparsa che risultano alle autorità. Intanto, Reid trova la stanza in cui dorme Luke all'interno del pagliaio e trova diversi disegni, che gli indicano un odio dell'SI nei confronti del fratello. Garcia invece scopre che Mason ha sfruttato le vittime per cercare una cura che lo potesse guarire, mentre Kelly riesce a convincere Lucas ad uscire dal rifugio nei boschi. Dopo aver conquistato la sua fiducia, la ragazza riesce a mettersi in contatto con Garcia, che triangola la sua posizione. Approfittando della confusione, William (Tony Winters) recupera un fucile ed uccide Mason, mentre la SWAT uccide Lucas credendolo pericoloso. Tornato a casa, Hotch viene colto alle spalle da un pericoloso SI.

CRIMINAL MINDS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "SENZA NOME, SENZA VOLTO" - Il Bau affronta il suo prossimo caso, per via di una lettera di minacce ricevute da un medico. Deve consegnare Jeffrey, suo figlio, all'SI, altrimenti verranno uccise altre persone fino a quando non avrà eseguito l'ordine. Intanto, Prentiss nota l'assenza di Hotch ed inizia a cercarlo, trovandolo sul letto di un ospedale. EPISODIO 2 "IL TRAUMA DELLA MEMORIA" - Un mese dopo l'aggressione, Hotch rientra in servizio, mentre moglie e figlio sono in custodia protettiva perchè George Foyet circola ancora a piede libero. Intanto, la squadra è impegnata nella cattura di un SI che induce un crollo psicotico nelle sue vittime. EPISODIO 3 "IL PIANIFICATORE" - La squadra vola fino a Long Island, dove è appena stato ritrovato il corpo della terza vittima di un serial killer. Due delle precedenti vittime sono state mutilate post-mortem, mentre l'unica donna è stata ridotta all'osso. Rossi chiede di rimanere in ufficio piuttosto che affrontare il caso sul campo, dato che Commack è la sua città natale e verrebbe sommerso dai ricordi.

