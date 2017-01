FATIMA TROTTA/ Una delle rivelazioni dell'anno ospite nel game show di Amadeus (Music Quiz oggi, 27 gennaio 2017)

FATIMA TROTTA, L'ATTRICE, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Fatima Trotta, ospite nella quinta puntata del Music Quiz in onda il 27 gennaio 2017 condotto come sempre da Amadeus su Rai Uno. Tra i numerosi ospiti ci sarà anche Fatima Trotta, l'attrice partenopea è pronta ad apparire in video dopo alcuni mesi di sosta ed è sicuramente uno dei personaggi televisivi più simpatici degli ultimi tempi. La bella Fatima dovrebbe essere di nuovo la padrona di casa di Made in Sud, trasmissione di successo su Rai Due dedicata ai migliori comici meridionali e non solo. L'attrice e conduttrice sarà probabilmente affiancata dallo stesso Amadeus, pronto a rimettersi in gioco in una nuova avventura. Quest'ultimo prenderà il posto di Gigi e Ross, impegnati nella loro nuova trasmissione Sbandati e in altri progetti artistici. Ma ecco le curiosità sull'attrice Fatima Trotta.

FATIMA TROTTA, L'ATTRICE, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Curiosità - Nello scorso mese di luglio, la Trotta è convolata a giuste nozze con Luigi De Falco, figlio del vice-sindaco della cittadina di Boscoreale, nel Napoletano. Un evento tanto atteso dalla coppia che si è tenuto a Mercogliano, località alle pendici della montagna avellinese di Montevergine. Nel corso dei mesi scorsi, Fatima è stata anche protagonista di Tale e Quale Show, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti nel quale si è cimentata nell'imitazione di diverse cantanti famose. Nata a Napoli il 2 luglio 1986, Vittoria Fatima Trotta esordisce in televisione nel 2005 come concorrente in I raccomandati, prima di debuttare sul grande schermo l'anno dopo con L'ultima stella. La ragazza si districa con maestria tra cinema, teatro e televisione, essendo protagonista di diversi impegni e continuando a crescere dal punto di vista artistico. Dopo la partecipazione ad Un posto al sole d'estate, conduce al TAM lo spettacolo comico Sì... Pariando e presenta a partire nel 2008 Made in Sud, in collaborazione col duo formato da Gigi e Ross. Dopo quattro anni, il programma passa da Comedy Central a Rai Due e diventa noto a livello nazionale. L'avventura di Fatima alla guida della trasmissione va avanti con grandi consensi, mentre lei continua a cimentarsi anche al cinema con i titoli 10 regole per fare innamorare, All'ultima spiaggia, Colpi di fortuna, Andiamo a quel paese e Matrimonio al Sud

© Riproduzione Riservata.