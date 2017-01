FAUSTO LEALI/ Torna in tv alla corte di Amadeus (Music Quiz oggi, 27 gennaio 2017)

FAUSTO LEALI, IL CANTANTE, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Fausto Leali, ospite al Music Quiz oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il game show musicale famoso di questo periodo che sarà condotto da Amadeus. La mancata messa in onda del programma nella serata del 20 gennaio 2017, è dovuta al fatto che è stato trasmesso uno speciale di Porta a Porta, che ha spiegato l'andamento della situazione del Centro Italia colpito dal terremoto e dal maltempo. Fausto Leali è l'ospite d'eccezione della serata, il programma vede sfidarsi diversi ospiti ed artisti del mondo dello spettacolo e prevede la divisione in squadre, le quali si affronteranno in tre gare musicali. I concorrenti di questa sera sono Manuela Arcuri, Marcella Bella, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Cesare Bocci, Valerio Scanu e Giancarlo Magalli. Ospite d'onore della serata sarà Fausto Leali, che si cimenterà nell'interpretazione di alcune famose canzoni portate al successo dai suoi colleghi. Ma ecco nel dettaglio alcune curiosità sul cantante.

FAUSTO LEALI, IL CANTANTE, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Curiosità - Recentemente si è parlato di lui perché il 21 ottobre 2016, a distanza di sette anni dall'uscita dell'ultimo disco, è stato presentato il suo ultimo lavoro intitolato Non solo Leali. Questo nuovo disco vanta diverse collaborazioni con Massimo Ranieri, Alex Britti, Clementino, Francesco De Gregori, Umberto Tozzi, Claudio Baglioni, Enrico Ruggieri, Tony Hadley ed ultima, ma non per importanza, l'intramontabile Mina. Un nuovo album pieno di voci d'oro si può dire, da ascoltare tutto di seguito. Il cantante ha confessato, inoltre, di voler dar luce ad un nuovo album di inediti e che gli farebbe molto piacere partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Chissà se lo vedremo gareggiare quest'anno? staremo a vedere.. Fausto Leali, nato a Nuvolento in provincia di Brescia il 29 ottobre 1944, inizia a fare dei lavoretti per sostentare la famiglia sin da piccolo. La sua passione per la musica era già evidente a 13 anni, quando i suoi genitori lo iscrissero a numerosi concorsi di canto. Inizia a suonare la chitarra, viene ingaggiato da un'orchestra di provincia dove si tempra come musicista. Viene ricordato come primo soul man in Italia, per via della sua voce nera. Incide diverse cover e realizza due sigle per la Rai. Deve il suo successo alla canzone A chi, nella quale collabora con Mogol. Canta diversi successi di Steve Wonder e Louis Armstrong, oltre a partecipare a Sanremo nel 1968, nel 1986 e nel 1970. Duetta con Mina ed Anna Oxa e partecipa nuovamente a Sanremo nel 1992. Collabora, inoltre, con numerosi artisti statunitensi registrando l'album Non solo blues. Gareggia a Sanremo nel 1997 e dopo aver registrato dieci presenze a quest'ultimo ed averne vinto un'edizione si ripresenta in coppia con Luisa Corna. Partecipa al reality Music Farm arrivando in finale, è decisamente un'artista a tutto tondo.

