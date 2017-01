FEDEZ / News: il rapper contestato dalla folla ma J-Ax lo difende (oggi, 27 gennaio 2017)

FEDEZ, NEWS: A MILANO, HATERS CONTRO IL RAPPER, J-AX SI ARRABBIA! - La carriera di Fedez è abbondantemente costellata da grandissimi successi ma anche da tante (ma proprio tante) critiche e polemiche. Ecco perché, proprio di recente il rapper milanese è stato vittima di numerosi attacchi, veri o presunti. A cominciare dall'episodio del Forum di Palermo dove si è abilmente cercato di cambiare il senso delle sue parole, fino alle ipotetiche prese di posizione da parte dei vicini di casa che lo vorrebbero fuori dal lussuoso condominio milanese dove recentemente ha preso casa. Attualmente il rapper e produttore discografico è in giro per tutta l'Italia con i firma copie di "Comunisti col Rolex", il primo album in collaborazione con l'amico e socio J-Ax e, nonostante i due artisti siano abituati ai bagni di folla, fanno ancora fatica - giustamente - a digerire le critiche sul loro lavoro. La scorsa domenica in Piazza Duomo a Milano, durante la presentazione ufficiale del nuovo progetto, i due cantanti hanno avuto a che fare con una spiacevole situazione. All'evento era presente un numero grandissimo di fan e sostenitori così come haters pronti a scatenare una vera rissa. Ad un certo punto infatti, alcune persone hanno incominciato ad offendere a gran voce Fedez urlandogli contro da "Coglion..." a "Pinocchio" e "Testa di cazz...". J-Ax a questo punto ha cercato i contestatori tra la folla urlando loro: "Ma tu chi cazz...sei?". Successivamente però, dopo attimi di forte tensione la situazione si è ristabilita.

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER VIA DAL SUPER ATTICO MILANESE? - Le peripezie di Fedez continuano incessantemente a tenere banco. Dopo lo strano caso del Forum di Palermo (leggete sotto), dove il rapper è stato accusato di aver scatenato la sua ira "funesta" nei confronti dei giornalisti palermitani, un altro caso si evidenzia in rete e così, si legge di nuove problematiche con i vicini di casa. Federico Lucia (questo il vero nome del rapper e discografico milanese) sembra avere avuto proprio di recente nuove problematiche con i suoi nuovi vicini di casa per avere organizzato la conferenza stampa di "Comunisti col Rolex", all'interno del suo superattico in quel di Milano. Secondo ciò che si legge sul portale online di Novella 2000, pare che Fedez abbia fatto storcere il naso agli altri condomini per aver organizzato il party inaugurale nel nuovo progetto discografico tra le 4 mura della sua lussuosissima abitazione che, in più di una occasione è stata abbondantemente soggetto di critiche. Fedez abita infatti in un lussuoso condomino progettato dall'architetto Daniel Libeskind in zona City Life e, dopo aver accolto in casa giornalisti e fan, ha sollevato le lamentele dei vicini di casa che già poco sopportano il via vai di estimatori che staziona quotidianamente davanti l'abitazione. I condomini si sarebbero arrabbiati per il rumore ed il via vai di persone per tutta la serata e così, si sarebbero lamentati a grande voce chiedendo che il rapper vada via dal quartiere: li accontenterà?

FEDEZ, NEWS: FAN E GIORNALISTI A PALERMO CREANO SCOMPIGLIO DURANTE IL FIRMA COPIE DI COMUNISTI COL ROLEX - Ormai prendersela con Fedez sembra diventato sport nazionale. Ecco perché, le ultimissime hanno reso pubblico un ultimo atteggiamento del rapper milanese etichettandolo come "furibondo". Fedez infatti, in questo periodo è ufficialmente in giro per tutta l'Italia per i firma copie di "Comunisti col Rolex", il primo album nato dalla collaborazione al 50% con l'amico e socio J-Ax. Presenti al Forum di Palermo, si sono trovati ad avere a che fare con dei giornalisti un po' troppo ingombranti messi in fila insieme ai disabili creando - per questo motivo - solo della confusione inutile. La Sony quindi, ha pensato bene di organizzare le cose per il meglio e fare uscire fuori tutti i giornalisti presenti. Il presentatore dell'evento ha sollecitato i corrispondenti ad andare fuori ma Fedez ha preso la parola per chiarire meglio la situazione: "Io vorrei chiedere ai giornalisti gentilmente di andar via perché è stato davvero faticoso fare le foto con i disabili...", queste le parole del rapper tagliate "magistralmente" per - evidentemente - far passare un altro messaggio. Il rapper infatti, si lamentava delle difficoltà avute per via di una prima fila invasa dai giornalisti un po' troppo "ingombranti" ed invadenti, proprio come una fan che, salendo sul palco si è immediatamente lanciata sul viso di J-Ax. Gli oltre 3mila fan si sono portati a casa "solo" una foto, si legge: "Volevano un caffè con loro?", commentano giustamente online. Cliccate qui per visionare il post a cui facciamo riferimento e leggere i commenti di fan ed haters.

FEDEZ, NEWS: IL DOLCE MESSAGGIO PER CHIARA FERRAGNI, FOTO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Fedez un inguaribile romantico? Sembrerebbe proprio di sì. Al momento, il rapper è impegnato al fianco di J-Ax in giro per l’Italia, per l’Instore Tour dedicato al loro nuovo album, ‘Comunisti col Rolex’. Le occasione di stare insieme alla fidanzata Chiara Ferragni, almeno fino ai primi di febbraio, dunque, scarseggiano. Anche per questo Fedez le ha preparato una sorpresa, facendole trovare la stanza piena di palloncini rosa, con attaccate diverse fotografie dei momenti trascorsi insieme: ma l’artista milanese ha fatto anche di più. Qualche ora fa sulla sua pagina Instagram è infatti comparso uno scatto che li ritrae insieme, abbracciati, che Fedez ha accompagnato con una dedica semplice e allo stesso tempo dolcissima: “Miss u raviolo”, ha scritto infatti il rapper e inflessibile giudice di X Factor. L’ultima data dell’Instore Tour di ‘Comunisti col Rolex’ è fissata per il 6 di febbraio a Genova: riusciranno a passare un po’ di tempo insieme Fedez e Chiara, incastrando tutti gli impegni? Clicca qui per vedere il post di Fedez con la dedica a Chiara Ferragni direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

FEDES, NEWS: IL REGALO CHE HA SORPRESO CHIARA FERRAGNI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Belli, ricchi e amati dal pubblico, Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo un vero e proprio periodo d’oro, sia dal punto di vista lavorativo, sia sentimentale. Il rapper, di recente impegnato nella promozione assieme a J-Ax con il suo “Comunisti col Rolex”, continua a percorrere in lungo e in largo l’Italia per incontrare i suoi numerosissimi fan e autografare le copie del suo disco. Oggi, ad esempio, i due rapper saranno a Catania presso il centro commerciale Etnapolis, luogo dove potranno rispondere alle domande dei curiosi e incontrare i tanti ammiratori. Ma gli impegni di lavoro coinvolgono anche Chiara Ferragni, considerata oggi un guru nel mondo della moda. Entrambi, però, messi da parte i tanti impegni di lavoro, si concedono del tempo assieme e come sempre, amano condividere i loro scatti con i tanti fan che ogni giorno li seguono con affetto sui profili social. Una delle ultime foto postate su Instagram da Chiara Ferragni, mostra la sorpresa che Fedez ha organizzato per lei. Il rapper, infatti, ha riempito una camera di palloncini rosa, ai quali ha appeso le immagini più significative della loro storia d’amore. “Facts about me: I love surprises @fedez #TheBlondeSaladGoesToParis”, ha scritto la blogger, che nella foto compare felice circondata dai palloncini. Cliccate qui per visualizzare l'immagine direttamente su Instagram.

