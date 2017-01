Fortitude 2 / Anticipazioni del 27 gennaio 2017: Dennis Quaid entra a far parte del cast! Al via il kolossal thriller con Richard Dormer

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il kolossal-thriller inglese Fortitude 2, di Simon Donald. Lo show andrà in onda in prima Tv assoluta con il suo primo episodio, riportantoci ai casi di investigazione che ruotano attorno alla cittadina delle Isole Svalbard, nell'Artico. Per i fan italiani ci sarà anche qualche sorpresa in più, dato che ogni puntata sarà dissponibile al momento della messa in onda anche sulla piattaforma streaming di Sky, Now TV, su Sky Go, per gli utenti abbonati e su Sky On Demand. Ritroveremo tutti i personaggi conosciuti nella prima stagione, a partire da Richard Dormer che rivestirà i panni di Dan Anderssen. Al suo fianco ritroveremo Stanley Tucci, Michael Gambon, Sofie Grabol e Christopher Eccleston. Lo zoccolo duro del programma si arricchirà inoltre di un volto noto ai telespettatori, sia per i suoi lavori per il grande schermo, sia per altre pellicole destinate alla televisione. Dannis Quaid, visto anche nel recente Lontano dal Paradiso, vestirà infatti i panni del pescatore Michael Lennox, che ha una grande missione da portare a termine. Spinto da necessità economiche, è alla ricerca infatti del Granchio Gigante, una specie particolare della famiglia del crostaceo che si trova solo nelle acque del Circolo Polare Artico. Il thriller horror continua a portare in alto la firma dei creatori, vincitori di un premio Bafta e già genitori di Marvellous. La serie Tv vede inoltre la collaborazionee di Sky Italia, Sky UK e Sky Deutschland, il content pay per view online che sta scalando rapidamente le vette del successo grazie ai titoli originali proposti e l'alta qualità di immagine e contenuti. Il clamore della prima stagione ha raggiunto tutti gli Stati del globo, tanto da spingere la critica ed il pubblico ad acclamare per una prosecuzione fin dalle prime immagini. Si ritornerà quindi a vivere la bellezza senza freni di Fortitude, un'oasi di pace in cui la criminalità non ha attecchito fra i residenti. Eppure, un omicidio è in grado di sconvolgere la dura realtà degli isolani, già piegati dai parassiti che hanno compromesso la vivibilità del posto. Ecco perché molti hanno già fatto le valige, dirigendosi altrove, e questo evento catastrofico non può che confermare i loro timori. Chi decide di rimanere a Fortitude sa bene che dovrà affrontare una vita non semplice, che potrebbe terminare da un momento all'altro. Alla minaccia umana si aggiungerà inoltre quella della natura, sempre più ricca di insidie ed imprevedibile, che metterà a dura prova la sopravvivenza di qualsiasi specie vivente. Mentre il cielo continua a diventare sempre più rosso, un nuovo omicidio inizierà a scandire le ore che separano gli isolani dalla fine.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 - Quando tutto sembrerà essere ritornato alla normalità nella cittadina di Fortitude, gli abitanti del Circolo Polare Artico dovranno affrontare un nuovo caso di omicidio. All'esterno, il ghiaccio e le rigide temperature mettono a dura prova la sopravvivenza, mentre la natura rivelerà un proprio lato fatale ed inaspettato. Nei primi cinque minuti del pilot di Fortitude 2, messi a disposizione dall'emittente ufficiale a questo indirizzo, notiamo infatti un gruppo di persone spingersi a diversi km lontani dalla cittadina. Pochi secondi ed il terrore farà parte di questa comitiva, che scoprirà la presenza di ben due cadaveri nella baita. All'esterno, il freddo e la sopravvivenza, resa sempre più difficile dal crescendo di follia e perversione, porterà alcuni cittadini a dimostrare di possedere l'immortalità.

