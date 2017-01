Gianni Morandi/ Sul set della nuova fiction, il Dottor Pietro pronto a conquistare l'Italia! Foto (Oggi, 27 gennaio 2017)

GIANNI MORANDI SUL SET DELLA NUOVA FICTION, IL DOTTOR PIETRO CI CONQUISTERA'? - Suore, preti su Raiuno e mafia su Canale 5. Era da tempo che la ripartizione delle fiction in Italia seguiva questo filone ma, a quanto pare, complice l'insuccesso degli ultimi anni, le reti del Biscione hanno pensato bene di fare un balzo indietro a cominciare da Gianni Morandi. La sua ultima apparizione in una fiction risale al 1998 quando con La Forza dell’amore aveva conquistato ed emozionato il pubblico Mediaset, e adesso? Per lui si prospetta un futuro complicato e difficile nei panni del Dottor Pietro per una fiction ecologista e socialmente impegnata. Questo possiamo dire del nuovo show attualmente in produzione per Canale 5. Nelle scorse settimane, proprio sulla sua seguitissima pagina Facebook, Gianni Morandi ha comunicato ai suoi seguaci di essere a lavoro per Dottor Pietro con tanto di foto in abiti da medico nei teatri di posa romani. E adesso? Anche oggi Gianni Morandi è tornato sui social e, in particolare, su Instagram, ancora una volta sul set che, intanto, si è spostato in Sardegna. Toccherà alla meravigliosa isola fare da sfondo alla fiction girata a sud tra Carloforte e altre località del Sulcis. La produzione è affidata alla Lux Vide mentre la regia è di Umberto Cartenu. La foto postata poco fa (che potete vedere qui) mostra Gianni Morandi sul set, come lui stesso conferma, ma un hashtag potrebbe rivelare che il titolo della fiction sia cambiato ancora e che adesso sia diventato "L'isola di Pietro". Il mistero si infittisce...

