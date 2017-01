GISELLA SOFIO, ATTRICE MORTA OGGI: ADDIO ALLA CARATTERISTA DEL CINEMA ITALIANO CHE INTERPRETAVA SEMPRE IL RUOLO DELL'ARISTOCRATICA (27 GENNAIO 2017) - E' morta oggi, venerdì 27 gennaio 2017, Gisella Sofio attrice classe 1931 nota caratterista del cinema italiano che interpretava sempre il ruolo dell'aristocratica. I funerali di Gisella Sofio si terranno a Roma a Piazza del Popolo nella Basilica di Santa Maria in Montesanto anche nota come Chiesa degli Artisti alle ore 10.30. Era una donna piena di vita e che aveva sempre dimostrato grande amore per il suo lavoro. L'avevamo vista spesso come attrice in diversi film italiani nel ruolo dell'aristocratica. L'ultima apparizione al cinema risale al film di Alessandro Siani del 2013 ''Il Principe Abusivo''. In televisione invece l'avevamo vista nella decima stagione della nota serie tv Don Matteo con Terrence Hill. Usciranno postumi il film ''Il crimine non va in pensione" di Fabio Fulco e gli episodi della seconda stagione della serie tv ''Tutto può succedere 2'' che usciranno entrambi a marzo. I suoi affezionati avranno così la possibilità di ammirarla ancora sia sul grande che sul piccolo schermo.

GISELLA SOFIO, ATTRICE MORTA OGGI: LA CARRIERA DELLA CARATTERISTA (27 GENNAIO 2017) - Gisella Sofio è morta oggi, 27 gennaio 2017, all'età di ottantacinque anni ne avrebbe compiuti ottantasei il prossimo diciannove febbraio. Era un'attrice considerata sempre molto elegante e piena di classe e interpretava spesso il ruolo dell'aristocratica. Era nata nel 1931 a Milano e il suo esordio è da legare al regista Mario Mattoli che nel 1951 l'aveva voluta in ''Accidenti alle tasse!!'' e ''Il padrone del vapore''. Ha lavorato con grandissimi registi in carriera come Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Sergio Corbucci, Alessandro Benvenuti, Neri Parenti, Christian De Sica, Alberto Sordi, Pupi Avati e tanti altri ancora. Inoltre aveva recitato anche al fianco di attori molto importanti che avevano sempre parlato molto bene di lei. Gisella Sofio ha fatto una carriera importante anche in televisione in serie come Ferragosto Ok, Nebbia in Valpaana, La famiglia Brandacci e tanti altri ancora.

