I mercenari 2/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone: il set delle riprese in Bulgaria e la curiosità sui pipistrelli

I MERCENARI 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - I mercenari 2 è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 gennaio 2017, in prima serata. Una pellicola di genere azione e avventura che è stata diretta dal grande attore Sylvester Stallone che ha curato anche la sceneggiatura con Dave Callaham. Il film è stato anche protagonista di una controversia piuttosto curiosa. Alcune scene sono infatti state girate nella grotta Devetashka, in Bulgaria, in cui vivono alcune specie di pipistrelli in via di estinzione. Il lavoro del cast ha interrotto il letargo dei pipistrelli costringendoli alla fuga. Questo fatto ha ridotto la popolazione della grotta da 35.000 a circa 10.000 unità. Dopo un'interrogazione della Commissione Europea, la Bulgaria ha comminato una salata sanzione alla produzione del film.

I MERCENARI 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - I mercenari 2, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione del 2012 che è stata diretta da Simon West (Con air, Professione assassino, Chiamata da uno sconosciuto) ed interpretato da Sylvester Stallone (le serie di film di Rocky e Rambo), Jason Statham (La rapina perfetta, Death Race, Fast & furious 7) e Jean-Claude Van Damme (Senza esclusione di colpi, Senza tregua, Double impact - Vendetta finale). Come per il primo capitolo la sceneggiatura è stata scritta da Sylvester Stallone. Stallone stesso interpellò lo sceneggiatore di fumetti Chuck Dixon (noto per lunghi cicli su eroi urbani come Batman e Punisher) perchè rivedesse alcune scene, ma questi rifiutò. I mercenari 2 segna il ritorno al grande schermo di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger dopo una pausa durata per entrambi ben 7 anni. I mercenari 2, come già successo con il primo capitolo della saga, riunisce tutti i più noti interpreti di film d'azione degli anni '80 e '90 come Sylvester Stallone, Bruce Willis, Dolph Lundgren (Rocky IV, Il vendicatore). Come il primo capitolo, anche questo film negli USA è stato vietato ai minori a causa della violenza e del linguaggio scurrile utilizzato dai personaggi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I MERCENARI 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Barney Ross (Sylvester Stallone) è ancora a capo del gruppo di mercenari. Da poco ad essi si è aggiunto un nuovo membro, il cecchino Billy (Liam Hemsworth), soprannominato "The kid" per la sua giovane età. Mr. Church (Bruce Willis) torna ben presto a farsi vivo per incaricare Barney e il suo gruppo di trovare una scatola da un aereo precipitato fra i monti dell'Europa dell'Est. La semplice operazione di recupero si rivela però tragicamente difficile quando Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme), un trafficante d'armi, interviene prendendo Billy in ostaggio e pretendendo la consegna del pacco. Nonostante i mercenari cedano al ricatto, Vilain fa comunque uccidere Billy e fugge con il pacco, che contiene l'ubicazione in cui sono state nascoste 5 tonnellate di plutonio sovietico. Ora Barney deve trovare Vilain per evitare che il plutonio sia venduto a qualche nazione nemica o a dei terroristi, o peggio ancora utilizzato dallo stesso trafficante per fabbricare armi atomiche. A muovere il capo dei mercenari e tutto il suo gruppo è anche il desiderio di vendetta per l'assurda e inutile morte di Billy.

