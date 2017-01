Il Collegio, le coppie/ Dimitri Iannone "felice" assieme a Marika Ferrarelli, ecco il selfie che ha conquistato il web (Oggi, 27 gennaio 2017)

IL COLLEGIO, LE COPPIE: DIMITRI IANNONE "FELICE" ASSIEME A MARIKA FERRARELLI, ECCO IL SELFIE CHE HA CONQUISTATO IL WEB - Prosegue a gonfie vele la storia d'amore fra Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli, due ex allievi de Il Collegio che dopo aver concluso la loro avventura nel docu-reality di Rai Due hanno deciso di proseguire il loro percorso assieme. A dare la notizia qualche giorno fa gli stessi protagonisti, che sui profili social avevano pubblicato degli scatti molto eloquenti che li ritraevano nell'atto di scambiarsi dei baci appassionati. Oggi, i due ragazzi hanno scritto una nuova pagina della loro storia d'amore pubblicando uno scatto sui social, una foto che li ritrae assieme e che ha scatenato, in rete, l'entusiasmo dei tanti fan. Dimitri Inannone, nel postare l'immagine sui social, ha scelto di aggiungere uno status, "felice", e naturalmente non sono mancati i commenti dei tanti follower che continuano a seguire in maniera attenta ogni aggiornamento sulla loro storia d'amore. Ecco i post lasciati dai fan negli ultimi minuti: "Siete bellissimi e carini", "Bellissimiiiiiiii. Foto a tradimento", "Si vede che sei felice". Se vi siete persi lo scatto pubblicato poche ore fa da Dimitri Inannone, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

IL COLLEGIO, LE COPPIE: SWAMI CAPUTO IN VIAGGIO VERSO NAPOLI, ADRIANO OCCULTO È AL SUO FIANCO? - Il Collegio ha portato un gruppo di adolescenti a vivere un'esperienza molto forte, lontana da casa e dalle comodità del nuovo millennio. I ragazzi, infatti, sono stati catapultati nel lontano 1960, fra privazioni, punizioni e metodi didattici di certo non all'avanguardia. In questo caos di emozioni, molti di loro si sono uniti stipulando anche delle amicizie anche molto forti, per altri invece, è addirittura sbocciato l'amore. La prima coppia, di cui si è già tanto parlato, è quella formata da Dimirti Iannone e Marika Ferrarelli, che nei giorni scorsi hanno rotto gli indugi pubblicando la foto di un bacio appassionato. Ma l'amore ha bussato alla porta anche della dolcissima Swami Caputo, che di recente è apparsa in una foto, intenta a baciare un altro protagonista del docu-reality di Rai due, Adriano Occulto. Giorno dopo giorno, i protagonisti dello show continuano a raccontare, attraverso i loro profili social, la storia della profonda amicizia che li lega ancora oggi. E non manca occasione di condividere questa grande unione anche con i fan, che ormai da settimane continuano ad appassionarsi alle loro strampalate avventure. Ieri, ad esempio, i ragazzi si sono dati appuntamento a Napoli per incontrare i follower e per guardare un film assieme. Ecco una foto pubblicata da Swami Caputo poche ore fa pronta a raggiungere la sua destinazione. Adriano Occulto era con lei? Cliccate qui per visualizzare la foto.

© Riproduzione Riservata.