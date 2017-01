IL RICCO E IL POVERO/ Anticipazioni: Chef Rubio e Fabio Canino a Budapest, come se la caveranno? (puntata 27 gennaio 2017, Nove)

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: CHEF RUBIO TORNA IN PISTA CON FABIO CANINO - Torna stasera, venerdì 27 gennaio 2017, sul canale Nove di Discovery un nuovo appuntamento con il docu-reality Il Ricco e il Povero che ha come protagonista Chef Rubio. Nel programma, il talentuoso e irriverente chef della tv, leader assoluto di DMAX, si mette in viaggio, zaino in spalla, per nuove destinazioni: al suo fianco un celebre volto della tv. Prima di partire, i due devono giocarsi la chance di affrontare la sfida da 'ricchi', ovvero con tutti gli agi e le comodità, o da 'poveri', rinunciando dunque ai comfort e dovendosela cavare di fronte a difficoltà, intemperie e fame. Chi andrà in scena, dunque, a partire dalle 21.15 a Il Ricco e il Povero? Chef Rubio dovrà vedersela con Fabio Canino, celebre attore, scrittore e personaggio televisivo italiano. Solo uno di loro potrà godersi la destinazione prescelta, la città di Budapest in Ungheria, l'altro invece dovrà faticare parecchio per arrivare fino in fondo. Curiosi di scoprire le loro sorti? Il Ricco e il Povero è andato in onda con successo con una puntata pilota che ha visto protagonista Costantina Della Gherardesca, e ora il gruppo Discovery ha deciso di mandare avanti il format: dopo Carmen Russo ad Atene, filerà tutto liscio per Fabio Canino a Budapest?

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: VIDEO, PROVA DI DANZA PER RUBIO E CANINO - A sfidare Chef Rubio nella prima puntata de Il Ricco e il Povero (da quando il format è tornato sul Nove) è stata Carmen Russo, mentre gli altri vip protagonisti delle prossime puntate saranno Fabio Canino (nell'appuntamento in programma stasera, 27 gennaio), Massimiliano Rosolino, Arisa e, infine, Francesco Pannofino. Sulla pagina Facebook del Nove è stato condiviso un video che anticpa una delle sfide che Chef Rubio e Fabio Canino dovranno affrontare in prime time: i due faranno capolino in un palazzo elegantissimo e, dopo aver incontrato il maggiordomo, comprenderanno che la prossima prova avrà a che fare con la danza, con il valzer in particoalre. Ma Chef Rubio e Fabio Canino dovranno uscire dai loro panni e prendere quelli della celebre principaessa Sissi e del suo famoso consorte: come verranno spartiti i ruoli? Clicca qui per vedere la clip di anticipazione de Il Ricco e il Povero pubblicata sulla pagina Facebook del Nove.

© Riproduzione Riservata.