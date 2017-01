Anticipazioni Il Segreto puntata 28 gennaio: Lucas sospetta di Donna Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: LUCAS SOSPETTA DI FRANCISCA? - Difficilmente un incendio scoppia dal nulla e altrettanto difficilmente una famiglia cade a terra in un sonno profondo nello stesso momento. Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ne sarà ben consapevole Lucas che deciderà di analizzare il vino bevuto in occasione della festa organizzata in casa Santacruz. I risultati non ci metteranno molto ad arrivare e il dottore scoprirà che il vino servito durante la festa aveva delle tracce di etanolo. Arriverà presto a sospettare della Montenegro? Nel frattempo, Mauricio avrà un chiarimento con la sua padrona che si dichiarerà estranea a quanto accaduto al Jaral. Eppure, conoscendo quanto la Montenegro sia abile a mentire, i dubbi nel capomastro non verranno meno. Al contrario, la consapevolezza che la ricca signora abbia portato a termine la sua vendetta nei confronti della famiglia Mella si farà in lui sempre più forte. Avrà ragione a non fidarsi di lei?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: HIPOLITO E GRACIA PRESTO SPOSI - La notizia della morte di Quintina non resterà priva di conseguenze, portando molto presto alla completa felicità di Hipolito e del suo amore Gracia. In occasione della festa a La Quinta Miel, il giovane Miranar aveva fatto la sua romantica proposta di matrimonio anche se la perdita di sensi era avvenuta nel momento meno opportuno e Gracia non ricordava di avere risposto oppure no. Dopo qualche scaramuccia, che non può mancare quando si parla degli strampalati membri della famiglia Miranar, arriverà il momento della verità: Hipolito deciderà di porre fine a tutti i dubbi e chiederà nuovamente a Gracia di sposarlo. Entusiasta per questa proposta, la ricamatrice darà la sua risposta che ovviamente sarà positiva! Gracia e Hipolito presto sposi, era ora! E speriamo che questa volta non ci siano nuove brutte sorprese all'orizzonte, siano esse vasi caduti o ex fidanzati ricomparsi dal nulla...

