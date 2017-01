Il Segreto anticipazioni / Puntate italiane e spagnole: Severo e la morte di Candela e del loro figlio!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: DURA PROVA PER SEVERO? - Il Segreto festeggia le 1500 candeline e Aurora Guerra trova un modo a dir poco strano per ringraziare i fan italiani e spagnoli. Oltre alle foto che ricordano i più bei momenti del passato del programma, ci sarà purtroppo spazio per l'ennesima tragedia per il povero Severo. Dopo avere dato l'addio a Sol e avere visto partire Lucas, Santacruz tornerà a casa per rivelare a Carmelo di avere perso anche Candela e il bambino che portava in grembo. La disperazione dell'uomo sarà indicibile, poiché per la prima volta avrà la sensazione di trovarsi solo e povero, avendo anche dovuto cedere le sue proprietà a Cristobal Garrigues e allo stesso Carmelo. Non è male come regalo di anniversario? E' questa la grande domanda che rimbalza da un sito web spagnolo all'altro, dove i telespettatori non si danno pace per un simile addio. Ma se questo fosse invece il più grande colpo di scena della storia della telenovela? IL SEGRETO, CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 28 GENNAIO 2017

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO: Nel corso dei prossimi episodi de Il Segreto vedremo la resa dei conti tra Severo e Eliseo. L'uomo ha in ostaggio Sol e Candela, che detiene come prostitute. Eliseo non intende accontentarsi e vuole, per il riscatto, tutto il patrimonio di Severo. Quest'ultimo non si fa pregare due volte, è disposto a tutto pur di riabbracciare la sorella e la sua nuova compagna di vita, Candela. Non sarà semplice, per Severo e Lucas, ritrovare le due donne, ma alla fine ce la faranno. Che cosa accadrà? Eliseo, inizialmente, sembrerà avere la meglio, avendo una pistola in mano, ma perderà la vita, dopo essere stato colpito dalla moglie Sol, mortalmente. Il Segreto abbiamo visto il grande incendio de El Jaral, l'ex appartamento di Pepa e Tristan, che ha preso fuoco per colpa dell'ingenuità dei figli della coppia Mella, scelta da Aurora per la cessione dell'abitazione. Un finale tragico, che causerà la morte di tutta la servitù e della famiglia dei Mella. Un finale inaspettato anche per la stessa donna Francisca, che non ipotizzava neanche lontanamente che i Mella si sarebbero eliminati da soli, senza che lei abbia mosso un dito. La Montenegro è compiaciuta di quanto accaduto all'interno della tenuta fino a qualche giorno prima di Aurora.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Nelle puntate italiane de Il Segreto il peggio sembra essere passato per Lucas e Sol, ma la coppia molto presto sarà chiamata a superare una nuova difficile prova. Dopo avere superato l'ennesimo intrigo di Eliseo, i due innamorati potranno diventare marito e moglie, in un'imperdibile cerimonia che verrà celebrata al Jaral. Da quel momento per la giovane Santacruz si manifesterà il grande desiderio di diventare mamma e, senza troppa attesa, si troverà presto a dare la bella notizia al marito: in anticipo nei tempi previsti, lei rimarrà incinta! Ma non tutto sarà rose e fiori per i coniugi Moliner che dovranno affrontare la peggiore notizia possibile: a poche settimane di distanza da questa grande felicità, alcune complicazioni della gravidanza porteranno Sol a perdere il bambino che porterà in grembo e, come già accaduto molti anni fa con Soledad, scoprirà anche di essere rimasta completamente sterile. La coppia dovrà dunque mettere da parte il suo grande sogno? Il destino gli verrà incontro ancora una volta...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL LIETO FINE DI FRANCISCA E RAIMUNDO - La puntata numero 1500 de Il Segreto andata in onda in Spagna ha celebrato anche l'amore più longevo di tutta la telenovela spagnola. Quando si parla di amore lungo e tormentato il riferimento non può che andare a Donna Francisca e Raimundo che si amano da quando erano dei ragazzi ma che nella loro vita hanno avuto ben pochi momenti di felicità insieme. Eppure, dopo una lunga separazione, finalmente il lieto fine sembra essere arrivato anche per i genitori di Tristan: la coppia ha chiarito molti dei reciproci intrighi, a partire dal matrimonio farsa che ha sconvolto Raimundo per l'ennesima volta. E dopo avere capito che niente e nessuno li potrà separare i due innamorati hanno trascorso un'indimenticabile romantica serata, seguita da un bagno nella vasca posta nella loro camera e da una notte di passione. Questa volta tutto sembra andare per il meglio, ma quando si parla di Donna Francisca nulla è scontato!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: HIPOLITO E GRACIA CHIARISCONO I DUBBI? - In un giorno molto tragico, a causa dei terribili eventi del Jaral, non potrà mancare lo spazio per la coppia de Il Segreto più simpatica del momento. Il riferimento va a Hipolito e Gracia, che poco prima di cadere nel sonno profondo della Miel Amarga avevano cominciato a confrontarsi sul loro futuro insieme. Il figlio di Dolores aveva chiesto all'amata di sposarlo, ma che risposta aveva attenuto? Con questo grande dubbio nel cuore, Gracia vivrà il giorno successivo a quella festa che le causerà un grande stato di agitazione: ha risposto positivamente all'amato, accettando di diventare sua moglie? O è svenuta prima di proferire parola? Come ogni colloquio tra i Miranar che si rispetti, le cose si complicheranno senza nessuna motivazione. Sarebbe stato molto più semplice riparlarne, la ma situazione finirà per degenerare, almeno fino a quando sarà lo stesso Hipolito ad aprire bocca, con la migliore proposta che Gracia si sarebbe mai aspettata...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: I SOSPETTI DI SEVERO - Sarà Donna Francisca la grande protagonista della puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio, nella quale i sospetti di tutti cadranno su di lei. La ricca signora sembra essere coinvolta in tutto ciò che è accaduto il giorno precedente e i dubbi di molti abitanti di Puente Viejo ricadranno proprio su di lei. Il primo a pensare che la sua padrona abbia avuto a che fare con la morte dei Mella sarà il fedele Mauricio, convinto che l'avvelenamento alla Miel Amarga non sia avvenuto per caso. Perché la Montenegro gli avrebbe chiesto di versare l'etanolo nel vino se non avesse voluto allontanarli dai possibili soccorsi al Jaral? Ma anche l'opinione di Severo non sarà molto diversa: anche secondo lui, la brutta sorpresa avuta in occasione della festa organizzata per Sol rimanda proprio alla sua storica nemica. E come ben sappiamo, purtroppo non si sbaglierà, ma sarà possibile dimostrarlo senza dubbio alcuno?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: EMILIA APRE L'ALBUM DEI RICORDI - E' il giorno della puntata de Il Segreto numero 1500 e non possono mancare i ricordi di quanto accaduto in circa cinque anni di programmazione della famosa telenovela. E' così che in un giorno tanto importante non può mancare una mostra fotografica per le vie di Puente Viejo organizzata dalla famiglia Miranar. Ma c'è un'altra persona che intende ripercorrere i più bei anni della sua vita e ricordi indelebili della famiglia Castaneda - Ulloa. Non possono mancare le foto di Maria, ma anche di Gonzalo e di Esperanza con il pensiero alle loro sorti a Cuba. Ma non ci sono solo loro nell'album di Emilia: ecco gli stupendi scatti di Pepa, ma anche di Juan, morto per salvare la vita alla sua Soledad e della dolce Mariana, anche lei deceduta in circostanze ancora misteriose. Ma nel giorno dei ricordi non può mancare lo spazio anche per qualche brutta notizia, legata alla famiglia Santacruz costretta ad affrontare l'ennesimo dramma...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA DISPERAZIONE DI MAURICIO - Nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio, l'incendio del Jaral porterà purtroppo alla peggiore delle notizie: la famiglia Mella risulterà sterminata dalle fiamme e l'intera servitù non ha avuto alcune via d'uscita. Nessuno ha fatto nulla per evitare tale dramma, in quanto alla Miel Amarga proprio il quel momento tutti erano a terra privi di sensi, a causa della dose di etanolo che era stata versata nel loro vino. Proprio tale consapevolezza lascerà sconvolto Mauricio, colui che aveva eseguito gli ordini della sua padrona facendo in modo che i Santacruz e i loro ospiti cadessero nel loro sonno profondo. Per questo il capomastro si sentirà profondamente in colpa, rendendosi conto di avere avuto un ruolo attivo in questa tragedia e sospettando che la sua padrona possa avere causato, anche indirettamente, l'incendio del Jaral. Avrà ragione a sospettare della perfida Donna Francisca?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Giovedì 26 gennaio è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Emilia essere sempre più vicina al nuovo arrivato Cesar, dimenticando forse definitivamente il povero Alfonso, che ha dettato la sua fine in occasione del suo tradimento con Hortensia, un tradimento mai perdonato dalla figlia del locandiere Raimundo. Quest'ultimo, nonostante abbia cercato più volte di mediare tra marito e moglie, credendo comunque ancora in Alfons, si è arreso di fronte all'evidenza, che vuole Emilia ormai presa da Cesar. In pochi riusciranno a farle cambiare idea ormai. In queste prime puntate di dicembre abbiamo assistito anche ad un altro colpo di scena, quello che ha per protagonista la stessa Aurora, con la ragazza che è riuscita a vincere la causa in tribunale contro Francisca pr l'affidamento del figlio di Bosco, suo nipote Beltran, con cui andrà a vivere a Parigi, lasciando per sempre il piccolo paese Puente Viejo, dominato dalla personalità fortissima di donna Francisca, sua nonna. Aurora, ricordiamo, non ha mai smesso di essere presente nei cuori dei parenti rimasti in paese, anche perché è ancora vivo il ricordo, dopo più di 20 anni, della morte di Pepa e Tristan, i suoi genitori. Nelle puntate di gennaio abbiamo assistito anche al ritorno in paese di Fe. La donna è tornata a Puente Viejo e ha chiesto a donna Francisca di essere assunta nuovamente. La signora ha accettato, in cambio di un servizio particolare: spiare la famiglia Castaneda. Fe, di animo buono, ha confessato tutto ad Emilia, togliendosi di dosso un peso che stava diventanto insostenibile per lei, che ha sempre cercato di comportarsi correttamente verso tutti.

