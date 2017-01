IL SEGRETO DI THOMAS/ Su Rete 4 il film con Giovanna Mezzogiorno e Klaus Maria Brandauer

IL SEGRETO DI THOMAS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Il segreto di Thomas è il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 16.10. Una pellicola di genere drammatica uscita nel 2003 dal titolo originale "Entrusted" e diretta dal regista e scrittore italiano Giacomo Battiato, che ha anche collaborato con Nicola Lusuardi alla sceneggiatura. Il cast è notevole, tra gli attori principali ci sono Giovanna Mezzogiorno, Klaus Maria Brandauer, Gottfried John, Claire Keim e Thomas Sangster. La storia si ispira al romanzo scritto dallo scrittore francese Loup Durand, pubblicato nell'anno 1987 dal titolo "Daddy". Thomas Brodie Sangster, che al tempo della realizzazione del film "Il segreto di Thomas" aveva solo dodici anni, è diventato un attore inglese molto noto. Oggi ha ventisei anni ed è considerato una celebrità, nel 2006 Thomas, grazie al prezioso aiuto della madre, crea un'organizzazione rivolta ai giovani talenti del Regno Unito, la "Brodie Films". Grazie a questa organizzazione, molti attori e registi, ma anche tanti appassionati di scrittura in tutte le sue forme, sono riusciti dimostrare il loro talento. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SEGRETO DI THOMAS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata in Francia durante l'occupazione nazista. È il 1942, Maria von Gall (Giovanna Mezzogiorno) dirige un'associazione nata allo scopo di aiutare gli ebrei ad uscire dal paese. Maria è una donna molto bella ed è la madre di Thomas (Thomas Sangster), un bimbo molto sensibile dotato di una precoce e straordinaria intelligenza. Thomas ha una memoria incredibile, gioca benissimo a scacchi, ama la madre incondizionatamente e non le ha mai chiesto di suo padre. Gregor Lammle (Klaus Maria Brandauer) è un uomo molto scaltro, insegna filosofia ed è stato incaricato dalla Gestapo di recuperare le ricchezze degli ebrei, al momento custodite dai von Gall. Il professore conosce Maria, è stata una sua allieva e, per arrivare a lei, vorrebbe servirsi del piccolo Thomas. Assolda un gruppo di mercenari guidati da monsieur Henri (Dominique Pinon) e ordina loro di cercare il bambino. Anche Juergen Müller (Ken Duken), un alto in grado della Gestapo, sta cercando Thomas. Quando il bambino finisce nella mani di Lammle, Maria non ha alternative, si consegna al professore in cambio della libertà di suo figlio Thomas. Il bambino custodisce un segreto che gli ha rivelato sua madre Maria, riguardante i conti bancari svizzeri e i relativi codici per accedere ad essi, soldi utilizzati per salvare la vita agli ebrei. Per questo segreto, Thomas dovrà affrontare una serie di difficoltà e di situazioni pericolose. Maria von Gall, per il bene di suo figlio, contatta il padre di Thomas. Si tratta di un ufficiale americano, David Quatermain, che accorrerà in aiuto di quel figlio che non ha mai conosciuto.

