In amore niente regole/ Su La5 il film con George Clooney e Renee Zellweger: il grande successo dell’attore

IN AMORE NIENTE REGOLE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - In amore niente regole è il film che andrà in onda su La5 oggi, venerdì 7 gennaio 2017, in prima serata. Una pellicola composta da diversi generi tra cui commedia, drammatico, sentimentale e sportivo che è stata diretta George Clooney con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati realizzati da Duncan Brantley e Rick Reilly. George Clooney appare in questo film nel triplo ruolo di attore protagonista, regista e produttore. La carriera di Clooney è decollata in televisione grazie al serial E.R. - Medici in prima linea negli anni 1994-99. In precedenza aveva lavorato interpretando piccole parti in serie tv e film, e partecipando a produzioni a basso costo come Il ritorno dei pomodori assassini, b-movie comico parodistico del 1988 in cui recitò anche John Astin, celebre interprete di Gomez nella serie tv della Famiglia Addams, qui nel ruolo del Professor Cancrena. Dal 2001, anno in cui Clooney interpreta Ocean's Eleven, la sua carriera comincerà a decollare, trasformando Clooney in uno dei volti più noti del cinema contemporaneo.

IN AMORE NIENTE REGOLE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - In amore niente regole, il film in onda su La5 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola realizzata nel 2008 che è statat diretta ed interpretata da George Clooney (Dal tramonto all'alba, Ocean's eleven, Monuments men). Nel cast anche Renee Zellweger (Che pasticcio Bridget Jones, Ritorno a Cold Mountain, Chicago) e John Krasinski (Promised land, L'amore non va in vacanza, Jarhead). La sceneggiatura del film prende ampio spunto da fatti realmente accaduti e personaggi reali. La storia dei Duluth Bulldogs è in parte ispirata alla storia vera della squadra Duluth Eskimos, mentre il personaggio di Carter Rutheford è ispirato alla vita di Red Grange, giocatore di football americano statunitense soprannominato "The Galloping Ghost", attivo negli anni '20 e considerato fra i migliori giocatori di tutti i tempi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN AMORE NIENTE REGOLE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Jimmy "Dodge" Connelly (George Clooney) è il capitano dei Duluth Bulldogs, una squadra di football del campionato professionistico del 1925. All'epoca si trattava di uno sport molto poco popolare, in cui giravano pochi soldi e che riceveva scarsissima attenzione mediatica. Per salvare la squadra Dodge ingaggia l'eroe di guerra Carter Rutherford (John Krasinski), richiamando grande attenzione e folle di appassionati attorno alla sua piccola squadra. Intanto la giornalista Lexie Littleton (Renee Zellweger) sta indagando sul presunto eroismo di Rutherford durante la Grande Guerra. Scopre così che gli atti eroici da lui realizzati sono in realtà stati gonfiati dalla pubblicità e dal suo agente. Mentre Lexie frequenta i membri della squadra sia Carter che Dodge si innamorano di lei. Carter intanto passa alla squadra di Chicago e quando quest'ultima si scontra con i Duluth Bulldogs i due antagonisti si fronteggiano sul campo. In palio c'è l'amore di Lexie ma anche la fiducia della squadra, tradita da Carter.

