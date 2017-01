ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Concorrenti e anticipazioni: "Mi aspetto di tornare un uomo nuovo", l'intervista a Massimo Ceccherini (oggi, 27 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI: "MI ASPETTO DI TORNARE UN UOMO NUOVO", L'INTERVISTA A MASSIMO CECCHERINI – "Ciao sono Massimo Ceccherini e sono pronto a sbarcare sull'Isola dei famosi 2017", inizia così il video del concorrente più bizzarro della nuova edizione del reality più atteso dell'anno, in partenza lunedì 30 gennaio, come sempre su Canale 5. Il concorrente, in un'intervista rilasciata in esclusiva, ha cercato di chiarire a modo suo alcuni punti molto importanti sulla sua presenza in Honduras. "Vengo dalla clinica e ho avuto il permesso dal primario: per 20 giorni per adesso posso restare". Ceccherini ci tiene a precisare che sarà svantaggiato rispetto agli altri concorrenti: "Ho questo braccio invalido, hanno deciso di farmi andare uguale, gentilmente o ringrazio, ma purtroppo con questa cosa, e mi dispiace molto, ci soffro molto, io non potrò: né fare giochini, non li posso fare perché ho il dolore; non posso dormire senza una termocoperta". Il naufrago, inoltre ha spiegato i motivi della sua partecipazione al reality: "Cosa mi ha spinto a tornare sull'isola di nuovo? Provare quell'esperienza di stare lì sul mare, la spiaggia, i pesci.. i soldi! Mi aspetto di tornare un nuovo nuovo, insomma mi aspetto di accoppiarmi, di riprodurmi. Mi piace molto Raz Degan, vorrei riprodurmi con lui, se lui accetta...". E sugli ex naufraghi da portare con sé in Honduras non ha dubbi: Pappalardo! per visualizzare l'intervista per intero sul sito ufficiale Mediaset, potete cliccare qui.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI: CECCHERINI, NANCY COPPOLA ED EVA GRIMALDI I PROBABILI VINCITORI – L’Isola dei famosi 2017 non è neanche partita che già spunta il nome del probabile vincitore. Secondo le prime quote degli esperti di scommesse, a giocarsi la vittoria dell’isola dei Famosi 2017 saranno Massimo Ceccherini, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi. L’attore toscano è considerato in pole per la sua simpatia e i suoi modi sopra le righe che, nella sua prima partecipazione al reality, gli costarono l’espulsione. Nancy Coppola, invece, pur non essendo un nome molto conosciuto, potrà giocarsi le proprie chance con la sua napoletanità e le sue bellissime curve. Infine, Eva Grimaldi può contare sull’appoggio dei fans che l’hanno amata e a sostenuta durante la sua partecipazione a Pechino Express. Tuttavia, c’è anche chi punta su Raz Degan. L’attore israeliano che, secondo Alessia Marcuzzi sarà il naufrago più difficile da gestire, è amatissimo per la sua anima nobile e per la sua bellezza. Amante della natura e delle cose semplici, Raz Degan potrebbe essere il naufrago perfetto, capace di ambientarsi alla situazione. Tra i quattro, dunque, c’è già il vincitore?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI: WORK IN PROGRESS IN HONDURAS, STEFANO BETTARINI SEMPRE A LAVORO – Mancano solo tre giorni alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 e in Honduras si continua a lavorare incessantemente per realizzare il set del reality show di canale 5 e fare in modo che tutto fili liscio come l’olio. Mentre Alessia Marcuzzi pensa alla puntata in studio, in Honduras, Stefano Bettarini, sempre in perfetta forma e super abbronzato, controlla minuziosamente il lavoro dei tecnici e degli operai. “Work in progress”, scrive sui social pubblicando una foto del set. Per la prima puntata dell’Isola dei Famosi, dunque, si sta preparando un set per i naufraghi primitivi. Come è stato annunciato in conferenza stampa, i naufraghi vivranno inizialmente come gli uomini primitivi e solo superando delle prove fisiche e mentali potranno approdare sulle isole più evolute. Stefano Bettarini sarà chiamato a controllare che tutto proceda bene e soprattutto che le regole vengano rispettate. Ci riuscirà? Cliccate qui per vedere il post.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI: ALESSIA MARCUZZI SOLLEVATA DALL’ESLUSIONE DI WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE – La presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’Isola dei Famosi 2017 ha fatto molto discutere al punto che la produzione ha deciso di fare un passo indietro ed escluderle per accontentare i numerosi fans del reality, contrari alla loro presenza. L’esclusione delle Marchi ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche ad Alessia Marcuzzi. A confessarlo è stata la stessa conduttrice in conferenza stampa. “È vero che erano state inserite nel cast, nonostante le perplessità. Poi ulteriori ragionamenti ci hanno portato a dire che probabilmente era inopportuna la loro partecipazione. È diverso dal ‘caso Bettarini', distinguerei le due cose" – ha spiegato la Marcuzzi che ha poi aggiunto – “Io influisco sulla scelta dei personaggi in maniera marginale. Ho molto insistito per avere Rocco nella nostra prima edizione. Altre volte abbiamo avuto personaggi che mi piacevano di meno. La loro esclusione mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo, sarebbe stata una situazione difficile da gestire. Loro hanno fatto cose gravi e forse il pubblico non l'ha ancora dimenticato".

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI: DALLA BESTEMMIA ALLE TELE IMBONITRICI, TUTTE LE POLEMICHE (OGGI, 27 GENNAIO) - Lunedì 30 gennaio si apriranno i battenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il reality show dedicato alla sopravvivenza verrà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi con la partecipazione in studio di Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista e Stefano Bettarini in diretta dall'Honduras al posto di Alvin. L'ex calciatore, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, ha vinto contro la dura concorrenza portandosi a casa il suo nuovo ruolo che, come da tradizione, vedrete anche durante il corso della settimana con la striscia quotidiana in onda su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne e prima de Il Segreto. Nonostante lo show non sia ancora iniziato, le polemiche sono già molteplici. Ad aprire le danze ci ha pensato l'ipotetica partecipazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile che, ancor prima di incominciare ha sollevato così tante polemiche da portare la produzione del reality a fare un passo indietro pubblico. Successivamente, anche la padrona di casa è stata vittima - suo malgrado - di una piccola polemica in quanto, non accettava di buon grado la presenza di Stefano Bettarini dopo la sua figuraccia al Grande Fratello Vip esponendo come se fosse una lista della spesa, le donne con le quali avrebbe interagito in maniera intima. Di seguito, si sono fatti avanti i primi nomi del cast e tra questi, abbiamo ritrovato Massimo Ceccherini, l'attore e regista toscano che partecipò già nel 2006. Durante quella occasione in particolare, l'attore aveva pronunciato una bestemmia che gli costò l'immediata espulsione dal programma. Dopo la sua ufficializzazione però, sono nate altre polemiche in quanto, i telespettatori pensano che non sia il caso di far tornare in pista una persona che proprio anni prima aveva partecipato allo stesso gioco venendo però espulso per una bestemmia che, se fosse successa in passato, avrebbe segnato la fine della sua carriera artistica. L’Isola non è ancora iniziata ma gli ingredienti base sembrano esserci già tutti!

© Riproduzione Riservata.