IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni: video promo, Evelina e Piero saranno felici? (terza puntata, 27 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 27 GENNAIO 2017, VIDEO PROMO - Il personaggio interpretato da Adua Del Vesco sarà al centro del terzo appuntamento con la fiction Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo che prenderà il via stasera, venerdì 27 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. Adua Del Vesco veste i panni della giovane Evelina Trifirò, una ragazza dolcissima, siciliana d'origine, felice al fianco del suo fidanzato: le immagini di anticipazioni rilasciate da Video Mediaset ci mostrano però che la delusione, per la giovane, è dietro l'angolo. Evelina troverà il suo ragazzo a letto con un'altra donna, proprio il giorno del loro anniversario: li coglierà in fragrante, non potendo fare altro che fuggire via in lacrime, ma con una promessa molto chiara verso se stessa. Che mai e poi mai sarebbe tornare ad essere la giovane effettuosa che tutti avevano imparato a conoscere: da quel momento avrebbe mostrato il lato più duro del suo carattere, avendo come uno scopo quello di arricchirsi. Ma Evelina, ne Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, non ha preso in considerazione Piero: un giovane specializzando medico, interpretato da Massimiliano Morra, con il quale scatterà il classico colpo di fulmine. Tra di loro nascerà una bella storia d'amore? Clicca qui per vedere il video promo della terza puntata de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo direttamente da Video Mediaset.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 27 GENNAIO 2017, NUOVI IMPEGNI PER GLI ATTORI - Terzo appuntamento sul piccolo schermo di Canale 5 con Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo: al centro della puntata in programma in prime time oggi 27 gennaio 2017 ci saranno Evelina e Piero, alle prese con il loro amore travolgente, che dovrà però affrontare l’improvvisa malattia della giovane donna interpretata da Adua Del Vesco. Al fianco dell’attrice ci sarà appunto Massimiliano Morra, che in questo giorno è anche impegnato in teatro con un’altra collega che ha trovato sul set de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, Manuela Arcuri. La Arcuri, insieme a Morra e Antonio Giuliani, recita infatti nella commedia ‘Bravi a letto’ in scena al teatro Al Massimo di Palermo dal 20 gennaio al prossimo 29 gennaio. Il lavoro è diretto dallo stesso Giuliani e da Elena Russo. Oltre a trovare questi volti sul piccolo schermo, dunque, qualcuno avrà anche occasione di gustarsi le loro performance dal vivo… Chi non se li perderà?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA (OGGI, 27 GENNAIO) - Dopo tredici anni, è tornata su Canale 5 la serie tutta al femminile Il bello delle donne, che per l'occasione ha aggiunto al titolo "alcuni anni dopo" per far vedere come le storie dei protagonisti siano andate avanti e come alla storia si siano aggiunti nuovi personaggi. A dire la verità, il cast è stato quasi totalmente rivoluzionato e dei personaggi storici sono rimasti solo Luca e la sua nemica Annalisa Bottelli. Nel corso delle due puntate trasmesse fino a questo momento abbiamo assistito, principalmente, alla storia della romana Jessica prima alle prese con un fidanzato fedifrago, Sam, e poi socia proprio di Luca. Insieme al parrucchiere, Germana e François, la ragazza ha aperto il nuovo Il Bello delle donne ma è stata coinvolta anche da una storia d'amore con Nino. Iniziata come una scommessa da parte del giovane, presto tra i due è nata una vera e propria relazione sfociata in un matrimonio (off-screen). Nella puntata precedente trasmessa il 19 gennaio abbiamo visto anche Evelina, interpretata da Adua del Vesco, che sarà protagonista della terza puntata.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: EVELINA PROTAGONISTA (OGGI, 27 GENNAIO) - Il 27 gennaio, alle 21.10 su Canale 5 tornerà l'appuntamento con la serie Il bello delle donne - Alcuni anni dopo e ritroveremo grande protagonsita Evelina. Luca, dopo la partenza di Jessica per un lungo viaggio insieme a Nino, decide di trovare una sostituta per il salone di bellezza più famoso della tv. La scelta ricadrà proprio su Evelina che accetterà l'incarico anche se la giovane sembra nascondere qualcosa. Infatti, pare che Evelina sia malata e anche l'amore sembra non andare meglio. Carmelo, il suo fidanzato, la tradisce e così lei decide di cedere alla corte di un uomo maturo. Tuttavia, Evelina incontra Pietro, un affascinante personaggio in grado di farle battere il cuore, mentre in città si rivede anche qualcuno legato al suo passato: il padre Dante. Tra Evelina e Dante le cose non sono rose e fiori e i due dovranno superare dei forti contrasti.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: GLI ASCOLTI SALIRANNO? (OGGI, 27 GENNAIO) - Il 13 gennaio è tornata la serie che ha fatto impazzire milioni di telespettatori nei primi anni duemila e cioè Il bello delle donne. Tuttavia, questa quarta stagione con un cast completamente rinnovato, non sta appassionando il pubblico italiano e le prime due puntate si sono rivelate dei veri e propri flop. La media degli ascolti è stata di poco superiore al 12% di share con circa 3 milioni e 200 mila telespettatori sintonizzati davanti alla tv. Insomma, dei dati molto bassi e sicuramente inaspettati anche dai vertici Mediaset. La terza puntata riuscirà a risalire? C'è da dire che la serie meriterebbe un cambio drastico di toni e focalizzarsi su aspetti meno trash (contrariamente a quanto accaduto nelle prime due serate), sapendo cogliere quegli ingredienti che più di un decennio fa resero Il bello delle donne un esperimento riuscito.

