Il Bello delle Donne 4, Alcuni anni dopo / Anticipazioni puntata 3 febbraio e news: ascolti mai così in basso, la fiction si ferma al 10,9%

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ASCOLTI FLOP PER LA PUNTATA DI IERI - Continuano a peggiorare gli ascolti de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, la fiction di Canale 5 riproposta dopo numerosi anni di assenza ma senza ripetere i successi di un tempo. Ma il revival non sempre convince i telespettatori che, puntata dopo puntata, si sono allontanati dal programma, toccando i peggiori dati Auditel di sempre. Ieri, infatti, sono stati solo 2.577.000 gli appassionati davanti alla televisione, fermandosi ad un negativo 10,9% di share. Diminuiscono così i già pessimi risultati della scorsa settimana, quando Il bello delle donne 4 aveva totalizzato il 12% di share con 3.035.000 spettatori. La serata di ieri è stata vinta da Music Quiz che, anche senza strafare, è riuscito a conquistare il 14,3% raggiungendo 3.130.000 persone davanti ai teleschermi. Con questi presupposti cosa accadrà il prossimo venerdì, quando la fiction dovrà persino scontrarsi con l'imprendibile Sanremo?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, REAZIONE FANS PUNTATA 27 GENNAIO: COMMENTI POSITIVI MA ANCHE DISTRUTTIVI - Canale 5 ha mandato in onda "Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo" ieri sera 27 gennaio 2017. Come sempre, per capire al meglio il pensiero dei telespettatori, è necessario approdare ai social! Twitter è davvero ricco di commenti circa la terza puntata andata in onda ieri sera, ma le idee sembrano essere davvero opposte: da un lato vediamo commenti positivi e dall'altro totalmente negativi e distruttivi. Tra le reazioni positive vediamo ad esempio un utente scrivere "Stasera mi sono emozionata molto con la puntata de Il bello delle donne...bella storia molto toccante..mi sono scese anche le lacrime". I commenti negativi vertono sopratutto sulla bassa capacità di recitazione, apparentemente percepita da molti: un utente infatti scrive "Il bello delle donne è una cosa e la recitazione è un'altra". Cosa dimostrerà invece lo share della serata, che già nelle scorse puntate sembrava non essere molto alto?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO, IPOCRISIE E PREGIUDIZI GRANDI PROTAGONISTI - Dopo la triste puntate di ieri sera che ha causato lacrime a non finire, Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo tornerà il prossimo venerdì 3 febbraio ( a meno di variazioni di palinsesto a causa della concomitanza con Sanremo) per un episodio molto diverso. Non ci sarà spazio per la sofferenza causate da una grave malattia, ma per una decisione che non resterà priva di conseguente nella vita propria e in quelle dei familiari. Giancarlo, marito dell'avvocatessa Delia Di Cioccio, deciderà di cambiare sesso senza avere informato prima la moglie e i figli. Sarà l'occasione per portare alla luce una delicata tematica sociale, con i pregiudizi e l'ipocrisia della società. L'attrice Lina Sastri, che presta il volto a Dalia, avrà quindi il difficile compito di portare in scena un ruolo non facile, evidenziando l'importanza dell'amore anche di fronte ad una decisione che sconvolgerà la sua vita. Riuscirà a rendere credibile una simile storia?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: LE OPINIONI TRA CRITICHE E APPREZZAMENTI - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo è tornato ieri sera su Canale 5, proponendo una puntata che continua a far discutere sui social network. In attesa di scoprire se gli ascolti saranno nuovamente negativi o se la fiction riuscirà a risollevarsi dai dati deludenti della scorsa settimana, sono in molti a ritenere che il programma non sia all'altezza della precedente edizione, tanto da essere considerato un vero flop. 'Semplicemente inguardabile, anche le scene più tristi sono state semplicemente oscene. Non sono riuscito a versare una lacrima perché mancava di credibilità' , 'Avrebbero fatto bene a non riproporre una versione più moderna, si sente troppo la mancanza di Virna Lisi'. Ovviamente le opinioni non sono solo negative e sono in molti ad affermare di essere stati coinvolti dai problemi delle protagoniste e dalle storie vere che ruotano attorno a loro: 'Ho pianto senza sosta, non doveva finire così' , 'Non sono come fanno a dire che il programma è brutto. A me piace tantissimo e troppo gli attori bravissimi. Spero che anche i più pessimisti cambino idea prima della fine della stagione'.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 FEBBRAIO - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo continua con la messa in onda dei suoi episodi sulla Rai, anche se la trama della nuova serie televisiva con Manuela Arcuri, Giuliana De Sio e Claudia Cardinale non convince molto gli spettatori. Cosa accadrà però nella prossima puntata de Il bello delle donne 4? La prossima storia ci regalerà dei momenti di cambiamento, ossia la storia di una donna che vuole mettere un punto a una grossa esperienza della sua vita e voltare pagina. Protagonista della vicenda è Delia Di Cioccio, un'avvocata affermata che va sempre ad acconciarsi i capelli nel salone di Luca. Qui la donna gli confida che ha deciso di dare una svolta alla sua vita e affidare la gestione del suo studio legale ai figli perché vuole godersi un po' di riposo e fare una bella e lunga vacanza con suo marito Gianluca. Delia non ha però fatto i conti proprio con quest'ultimo, che invece ha preparato una sorpresa inaspettata per tutti i membri della loro famiglia. E non si tratta di una vacanza, ma del fatto che intende cambiare sesso!

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, COMMENTO PUNTATA 27 GENNAIO: LA DRAMMATICA STORIA DI EVELINA E PIERO - Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di "Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo", fiction che è tornata quest'anno dopo tanti anni di assenza. La vicenda di fondo è sempre la stessa: il centro è il salone di bellezza che si trova a Roma, chiamato appunto "Il bello delle donne", ma le diverse storie cambiano di puntata in puntata. Questa terza puntata ha visto come protagonista la bella e giovane Evelina: la ragazza si fidanza con il bel Piero e la storia d'amore tra i due è davvero emozionante, ma qualcosa è all'orizzonte. Evelina scopre si avere il cancro e che non può essere operata: la giovane decide di non dire nulla al futuro sposo e di abbandonarlo il giorno dopo la sua laurea facendo finta di lasciarlo per scappare con il padre. Fortunatamente Piero scopre tutto e torna dalla sua amata per starle accanto, ma dopo pochi mesi lei muore. Finisce così questa puntata all'insegna della drammaticità e ci viene dato anche un piccolo assaggio circa la prossima puntata: l'avvocatessa Delia Di Coccio scopre un probabile tradimento del marito. Aspettiamo dunque il 3 febbraio per scoprire di più!

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO, LA PUNTATA INCURIOSIRÀ I FAN? - La prossima puntata de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo andrà in onda il prossimo venerdì 3 febbraio e forse quella sarà una delle puntate che sarà in grado di risollevare lo show che fino a ora è stato un flop. L'argomento del prossimo episodio è il cambio di sesso del marito di Delia, una cliente abituale del salone di bellezza di Luca, ed è chiaro come questa decisione andrà a sconvolgere la vita della famiglia. Questo del cambio di sesso è un argomento che in Italia è ancora considerato un po' un tabù ed è probabile che proprio per questo attiri un gran numero di spettatori. Certo è che bisogna vedere come Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo decida di trattare questo tema che, ovviamente, è molto delicato. Il rischio è quello di cadere nel trash e rendere una puntata potenzialmente sollevatrice della serie uno dei suoi punti più deboli. Per vedere come andrà non ci resta che aspettare però il 3 febbraio e vedere come è stata realizzata la quarta puntata de Il bello delle donne 4.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: SI SONO ISPIRATI ALLA VICENDA CAITLYN JENNER? - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, sembra voler seguire le orme della serie tv andata in onda ormai tredici anni fa: all'epoca il telefilm cercava di ispirarsi a casi di vita vissuta che scuotessero l'opinione pubblica e stessa cosa sembra voler fare la quarta stagione. Ad esempio nell'episodio che andrà in onda il 3 febbraio, si affronterà il caso di un uomo sposato che ha deciso di cambiare sesso nonostante abbia una moglie e dei figli: la vicenda ricorda molto quella di Caitlyn Jenner - fino a qualche anno fa William Bruce - ex atleta sportivo patrigno di Kim Kardashian e padre biologico di Kendall e Kylie Jenner. A 66 anni William Bruce Jenner ha deciso di voler realizzare il suo sogno e diventare una donna e ha concluso le operazioni per il cambio di sesso, diventando Caitlyn. La sua vicenda ha fatto molto scalpore nel mondo, non solo per il fatto che ha deciso di documentare la transizione al sesso opposto, ma anche perché era già sposato con dei figli. Ha sempre avuto il supporto di tutta la sua famiglia.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 FEBBRAIO, SALTA ANCORA LA PROGRAMMAZIONE? - La prossima puntata de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo andrà in onda come previsto per il 3 febbraio, ma non è detto che la stessa cosa accada per la puntata del 10. Come tutti sanno proprio in quei giorni ci sarà Sanremo e i vertici Mediaset potrebbero decidere di spostare la serie televisiva per evitare problemi di share. Già le scorse volte avevano deciso di spostarlo per evitare problemi a causa dello spostamento il venerdì di Un passo dal cielo 4: decisione questa, che aveva suscitato molte polemiche a causa del fatto che non c'era stato praticamente nessun annuncio e Il bello delle donne 4 era stato trasmesso inaspettatamente di giovedì invece che il venerdì. La programmazione del telefilm sarà sospesa ancora una volta? Per adesso non è stato ancora nessun annuncio dalle reti Mediaset, quindi in teoria Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, dovrebbe esserci. Sempre che non cambino idea all'ultimo momento come la scorsa volta.

