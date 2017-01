Isola dei Famosi 2017 / Concorrenti e anticipazioni: "Sono tante le paure che mi porterò dietro", i propositi di Nancy Coppola prima della partenza

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI: "SONO TANTE LE PAURE CHE MI PORTERÒ DIETRO", I PROPOSTI DI NANCY COPPOLA PRIMA DELLA PARTENZA - Anche Nancy Coppola è fra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2017 e in un'intervista pubblicata pochi minuti fa sul sito ufficiale dello show, la cantante ha rivelato ai microfoni di Mediaset di essere molto soddisfatta di questa nuova esperienza nel mondo dello spettacolo: "Sono la prima cantante neo melodica che partecipa all'Isola dei Famosi e per me è una grossa soddisfazione". La concorrente sa già che nel suo percorso si ritroverà ad affrontare tutte le sue paure, ma quella con la quale dovrà scontrarsi è una fobia che la tormenta ormai da molto tempo: "L'sola sicuramente non sarà facile affrontarla, sono tante le paure che mi porterò dietro, (...) sembra ridicolo ma ho paura dello squalo. Anche se non c'è! Anche se mi giro, anche se sto a riva, mi guardo intorno perché ho paura che all'improvviso spunti questa pinna. Spero che questa esperienza possa liberarmi da questa fobia". La cantante ha inoltre rivelato di amare la sincerità e di voler portare a termine un percorso trasparente, nel pieno rispetto di se stessa e degli altri naufraghi sull'isola: "Io sono aperta e vorrei che anche gli altri naufraghi lo fossero con me". E per quanto riguarda l'incoraggiamento a pochi giorni dall'inizio del reality, la concorrente non ha dubbio su ciò che deve augurarsi: "Nancy sii forte, sii bella carica anche perché dovrai dimostrare all'Italia intera che a Napoli siamo duri, siamo forti e che ce la faremo", Se volete visualizzare l'intervista integrale rilasciata da Nancy Coppola, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.