Jakob il bugiardo/ Su La7 il film con Robin Williams: curiosità sull’attore

JAKOB IL BUGIARDO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Jakob il bugiardo è il film che andrà in onda su La7 oggi, venerdì 27 gennaio 2017. Una pellicola dal genere commedia e drammatica che è stata diretta e sceneggiata da Peter Kasovitz e Didier Decoin, con il soggetto scritto da Jurek Becker. La produzione è stata firmata da Steven Haft e Marsha Garces Williams con produttore esecutivo Robin Williams. Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Jurek Becker, remake del film tedesco del 1975 si inserisce nel filone dedicato all'Olocausto. Robin Williams è stato un attore di grande successo. Fra i suoi film più premiati ricordiamo Good Morning Vietnam, Risvegli e La leggenda del Re Pescatore. Nel film Jakob il bugiardo, oltre che di attore protagonista, Williams riveste anche il ruolo di produttore. Nonostante il suo successo come attore, Williams ha sofferto di depressione per molti anni, ed è morto suicida nel 2014.

Jakob il bugiardo è il remake dell'omonimo film prodotto in Germania nel 1975 e diretto da Frank Beyer. Il film è stato candidato all'Oscar nel 1976 come miglior film straniero e ha vinto l'Orso d'agento al Festival di Berlino dello stesso anno. Entrambi i film sono tratti dal romanzo di debutto di Jurek Becker, che ha anche curato la sceneggiatura del film del 1975. Il film si inserisce nel lungo filone di film dedicati all'Olocausto, il dramma dei campi di sterminio e la drammatica situazione degli ebrei in Europa sotto il dominio del Terzo Reich. L'attrice Hannah Taylor-Gordon, subito dopo questo Jakob il bugiardo, ha interpretato Anne Frank in una miniserie televisiva, per cui ha ottenuto una nomination all'Emmy e al Golden Globe.

JAKOB IL BUGIARDO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Polonia, 1944. In una cittadina polacca gli abitanti del ghetto ebraico sopravvivono fra mille stenti, con l'incubo dei campi di sterminio che pende sulle loro teste. Jakob (Robin Williams) è uno degli ebrei che, per caso, si trova nel comando della Gestapo quando la radio comunica la notizia che i carri armati sovietici stanno per arrivare in città. Tornando nel ghetto Jakob incontra una ragazzina ebrea in fuga, Lina (Hannah Taylor-Gordon), e comincia a prendersi cura di lei e raccontarle storie per tenere viva la speranza. Si diffonde così nel ghetto la notizia che Jakob possiede una radio, fatto vietatissimo per un ebreo e punibile con la morte. Nel ghetto ritorna la speranza e si arrestano i suicidi, mentre Jakob si trova suo malgrado a dover inventare notizie da raccontare a tutta la comunità per evitare di fare ricadere tutti nella disperazione. Quando la Gestapo scopre che nel ghetto c'è una radio, minaccia gli abitanti di deportare tutti nei campi di sterminio se la radio non viene consegnata. Jakob si consegna, e racconta tutta la verità ai suoi aguzzini, ma le SS non sembrano intenzionate a credergli e la sorte del piccolo ghetto sembra segnata.

