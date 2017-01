JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2/ Settima puntata: concorrenti, quali prove dovranno affrontare stasera? (oggi, 27 gennaio 2017)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, SETTIMA PUNTATA: CONCORRENTI, CHI RIUSCIRÀ AD APPRODARE IN FINALE? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - I piccoli pasticceri di Junior Bake Off Italia 2 tornano su Real Time oggi, venerdì 27 gennaio 2017, con il settimo appuntamento insieme al cooking talent show. Il loro numero diminuisce di settimana in settimana (ad eccezione della puntata di sette giorni fa, dove tutti sono rimasti in gara), ed è arrivato il momento di sfoderare denti e unghie e lottare fino all’ultimo per riuscire ad aggiudicarsi un posto in finale. Antonio Lamberto Martino, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio saranno nuovamente in prima fila per giudicare le creazioni dei concorrenti, pronti a cimentarsi in una prova tecnica e una creativa. Dopo la pizza e la torta del maestro Knam, che cosa li attenderà stasera? Dal momento che nessuno ha dovuto lasciare i banconi di Junior Bake Off Italia la settimana scorsa, più tardi ritroveremo in scena Arianna, Camilla, Giuseppe, Pietro, Irene e Mattia: solo Arianna, che si è guadagnata il grembiule blu, usufruirà di un vantaggio rispetto agli avversari. Non mancherà, inoltre, una grandissima sorpresa: Benedetta Parodi, la padrona di casa, annuncerà il nome di Sergio Sylvestre. Come si legge anche su Tv Sorrisi e Canzoni, sarà l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi il super ospite dell’appuntamento: chi non se lo perderà?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Stasera, venerdì 27 gennaio, Junior Bake Off Italia 2 torna sul piccolo schermo di Real Time con la settima puntata del cooking talent show: in attesa di scoprire come se la caveranno i giovani concorrenti, diamo uno sguardo a come è andata la settimana scorsa. Come sempre i piccoli aspiranti pasticcieri si sono impegnati al massimo per tentare di soddisfare i tre esigenti giudici, Ernst Knam, Antonio Martino e Cecilia D'Onofrio. A mediare fra concorrenti e giudici c'è la bella presentatrice Benedetta Parodi, vestita di rosa per l'occasione, che spesso e volentieri cerca di prendere le difese dei pasticcieri. La puntata si è aperta con la stessa conduttrice che ha domandato ai concorrenti chi fra loro volesse fare il pasticciere da grande e tutti hanno alzato la mano, ad eccezione di Pietro, che invece vorrebbe fare l'assaggiatore o il benzinaio. La prova tecnica del giorno era una prova salata, e l'argomento principale era la pizza. Infatti un bravo pasticciere non deve solo preparare i dolci, ma deve essere in grado di disimpegnarsi anche con gli altri prodotti da forno. Allorché Antonio Martino ha fatto vedere una pizza molto fantasiosa preparata da lui, con diversi accostamenti di gusti e sapori. Dopodiché il maestro ha fatto vedere ai bambini come preparare la pasta per la pizza, ricordando che il procedimento andava seguito passo dopo passo senza distrazioni. Dopo acqua, farina, lievito e sale i bambini hanno aggiunto l'olio, terminando tutti il proprio impasto, avvolgendolo in una pellicola e lasciandolo riposare per qualche minuto. Il successivo passaggio è stato stendere la massa e Antonio Martino ha fatto vedere come procedere. I bambini avevano dunque un'ora e mezza per preparare la loro pizza creativa. Pietro ha scelto come ingrediente principale la salsiccia, Camilla invece ha optato per melanzane, pesto, acciughe, olive e aglio. Arianna ha scelto una pizza mista a quattro gusti, con wurstel, prosciutto, pomodoro e basilico e formaggi. Giuseppe ha deciso di fare una pizza con salsiccia, spinaci ricotta e scamorza, Irene invece ha fatto una pizza con salsiccia, formaggio e pomodoro. Infine Matti ha scelto la pizza tricolore, con mozzarella, pomodoro e basilico, tutto rigorosamente a crudo. Pietro ha avuto un brutto inconveniente, visto che la salsiccia gli è caduta dalla pizza e ha dovuto prepararla nuovamente. Camilla, fra le più brave del gioco di cucina, non ha fornito una grande prova, promettendo di rifarsi nella prova tecnica. Suddetta prova tecnica era riprodurre una torta preparata dal giudice Ernst Knam, chiamata torta del nonno. I bambini dovevano cucinare assieme ai rispettivi nonni, che erano venuti a trovarli per l'occasione. Arianna ha sussurrato nell'orecchio a Irene che suo nonno non sapeva cucinare nulla, scatenando l'ilarità dell'amica. Le squadre avevano due ore per preparare una torta che fosse il più possibile somigliante a quella di Knam, seguendo un elenco d'istruzione che i giudici avevano consegnato. Nipoti e nonni hanno collaborato con grande affiatamento e hanno meritato tutti un grande applauso. Alla fine però i giudici hanno dovuto stabilire chi fosse stato il migliore della prova, optando per la torta di Arianna. In questa puntata non è stato eliminato nessun piccolo concorrente.

© Riproduzione Riservata.