Kikò Nalli e Serena Grandi/ Baci, abbracci e una promessa mai dimenticata, cosa ne penserà Tina Cipollari? (Oggi, 27 gennaio)

KIKÒ NALLI E SERENA GRANDI NASCONDONO UN PASSATO DI PROMESSE E PASSIONE! (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Piccoli personaggi crescono ed in effetti è da anni che tutti parlano di Kikò Nalli. Il marito di Tina Cipollari è sempre stato al centro del gossip soprattutto per via della sua storia e, poi, del suo matrimonio con la storica tronista e poi opinionista di Uomini e donne. Spesso le sue mosse sono bastate a far scoppiare lo "scandalo" con Tina sempre pronta a confermare alti e bassi con questo marito che, intanto, gode di una notorierà tutta sua almeno nell'ambiente in cui da sempre lavora, ovvero quello del look e dei capelli. Chicco Nalli ha da sempre un'attività nella periferia romana è proprio lì ha ritrovato una delle sue beniamine, Serena Grandi. La prorompente attrice ha un passato con lui o, almeno, i due si sono scambiati una promessa 30 anni fa ed entrambi se ne ricordano bene tanto che adesso si sono finalmente ritrovati. Non sappiamo bene se Tina Cipollari riuscirà a reggere il confronto con l'attrice romana ma quello che è certo è che Kikò Nalli (come si fa chiamare adesso il marito di Tina Cipollari) non ha mai dimenticato una famosa passeggiata sulla spiaggia, la stessa che ospitava proprio Serena Grandi. L'attrice all'epoca gli firmò un autografo sul petto e lui le promise che un giorno si sarebbe occupato dei suoi capelli e così è stato. Eva Tremila ha riportato la storia raccontata proprio dall'hair Stylist che si occuperà di una rubrica dedicata ai capelli proprio per il settimanale. Meglio di così... speriamo solo che Tina Cipollari non reagisca male agli incontri del marito con l'attrice!

© Riproduzione Riservata.