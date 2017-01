MANUELA ARCURI/ Musica e giochi per l'attrice su Raiuno (Music Quiz oggi, 27 gennaio 2017)

MANUELA ARCURI, L'ATTRICE E CONDUTTRICE OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Manuela Arcuri, ospite al Music Quiz in onda oggi, venerdì 27 gennaio 2017. Music Quiz è il celebre programma diretto da Amadeus, nell'Auditorium Rai di Napoli con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Il programma consiste in una sfida musicale tra otto concorrenti, che metteranno in campo il proprio sapere a suon di musica. Infatti, essi dovranno capire grazie alle melodie saggiamente mixate, a quale pezzo si riferiscono le note del momento. Il Music Show va in onda tutti i venerdì su Rai 1 alle ore 21.30. Tra gli ospiti di questa serata, saranno presenti personaggi come Valerio Scanu, Fausto Leali, Marcella Bella e la bellissima Manuela Arcuri, un personaggio televisivo ammirato da tutti, grandi e piccoli, è una modella, attrice e conduttrice allo stesso tempo. Al momento, la bella attrice è impegnata al teatro, con la Commedia "Bravi a Letto", infatti, dal 20 dicembre al 20 gennaio, è stata impegnata a Palermo presso il teatro "Al Massimo". La commedia tratta di una ex monaca che riscopre i piaceri della vita, decide di abbandonare l'apprendistato e sposarsi. Tuttavia, il maestro non è esattamente ciò che si aspettava, un orfano un po' troppo mammone. Descritta così, potrebbe apparire una commedia volgare e spinta, ma l'ironia sarà la chiave di questo show. Ma ecco alcune curiosità che riguardano la nostra attrice.

MANUELA ARCURI, L'ATTRICE E CONDUTTRICE OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Curiosità - Manuela Arcuri è nata in provincia di Frosinone, l'8 gennaio 1977. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico, ha frequentato l'Accademia di Arte drammatica a Roma. La passione per l'arte dello spettacolo è di famiglia, sin da giovane ne è stata attratta, suo fratello, l'attore Sergio Arcuri, è stato suo partner in diverse fiction italiane. Tra le più famose, citiamo sicuramente "Il peccato e la vergogna", al fianco di Gabriel Garko, ambientato nella Roma degli anni '30. In "Pupetta - Il coraggio e la Passione" invece ricopre il suo primo ruolo da protagonista, vincendo il premio da miglior attrice protagonista al Roma Fiction Fest. Uno dei più clamorosi fatti di gossip avvenuti in passato, riguarda la creazione della statua sul lungomare del Porto Cesareo, venne installata nel Luglio del 2002, una statua raffigurante la bellezza della diva, che causò la gelosia delle mogli dei pescatori. La statua venne rimossa nel 2010, per essere restaurata e reinstallata durante la successiva elezione comunale. Non perdetevi l'appuntament su Rai 1 con Music Quiz!

