MARCELLA BELLA/ L'ugola d'oro al servizio dello show di Raiuno (Music Quiz oggi, 27 gennaio 2017)

MARCELLA BELLA, LA CANTANTE SICILIANA, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Marcella Bella, la cantante sicialiana, ospite a Music Quiz in onda il 27 gennaio 2017 su Rai 1, il game show musicale condotto da Amadeus, che ha ormai spopolato nel mondo della televisione italiana. Il programma concerne una sfida tra otto concorrenti, che dovranno sperimentare in campo la propria cultura musicale e saper riconoscere, tramite un mix differente dalla melodia originale, il pezzo giusto. Il programma va in onda tutti i venerdi su Rai 1, alle 21.30. Tra gli ospiti della serata, personaggi celebri come Valerio Scanu, Manuela Arcuri, Fausto leali e Marcella Bella. Il vero nome di Marcella è Giuseppa Marcella Bella, è una famosa cantante proveniente da Catania, nata il 18 Giugno 1952. Sorella del cantautore Gianni Bella. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita della nostra cantante catanese.

MARCELLA BELLA, LA CANTANTE SICILIANA, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Curiosità - Marcella Bella comincia la sua carriera alla tenera età di tredici anni, vincendo il Festival degli sconosciuti di Arriccia. Tuttavia, a causa del suo accento siciliano, veniva riconosciuto sì il suo talento, ma nessuna casa discografica stipulava un contratto con lei. Grazie all'incontro con Ivo Callegari, firma un contratto con la CGD e nel 1969 esce il suo primo disco: 45 giri. Nel 1990 partecipa insieme al fratello Gianni al festival di Sanremo, per la sesta volta, con la famosa hit "Verso l'Ignoto". Tra i suoi singoli più famosi citiamo sicuramente "Il colore rosso dell'amore", "Vendetta tremenda vendetta ", "Uomo bastardo " tra le hit più recenti. Tra i gossip riguardanti Marcella Bella, ricordiamo sicuramente il 2011, un caso di evasione fiscale ha interessato Marcella Bella, di circa due milioni e mezzo di euro, insieme al marito Mario Merello. Oltre all'evasione, si parla anche di fatture false, riciclaggio sporco di denaro e così via. Tuttavia, non è solo questo Marcella Bella, grazie alla sua personalità grintosa e stravagante non ha affatto paura. Nel 2013 ha fatto scalpore grazie alla sua mise rosa shock, passeggiando per le vie di Milano durante il pomeriggio. Con il cellulare in mano, e la Borsa firmata Louis Vuitton, forse per i paparazzi, ha catturato gli sguardi ed i sorrisi dei presenti, che dire, un pomeriggio da non dimenticare.

