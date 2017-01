Maurizio Costanzo ha un infarto? / Rumors: "è in fin di vita". Lui smentisce e difende la moglie Maria De Filippi (oggi, 27 gennaio 2017)

MAURIZIO COSTANZO HA UN INFARTO? LUI SMENTISCE E DIFENDE LA MOGLIE MARIA DE FILIPPI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Maurizio Costanzo si è arrabbiato di fronte alle voci che si sono mosse a macchia d'olio nel pomeriggio. Si è parlato infatti di un infarto per il noto giornalista e c'era chi azzardava che fosse in fin di vita. Con classe ed eleganza Maurizio Costanzo ha risposto facendo anche un gesto apatropaico per difendersi da queste insinuazioni. L'uomo ha voluto difendere anche sua moglie Maria De Filippi che dopo aver spostato una registrazione del Festival di Sanremo era stata anche lei nell'occhio dei rumors per un possibile malore poi ovviamente smentito. Staremo a vedere se Maurizio Costanzo tornerà a parlare di queste situazioni magari direttamente in televisione, molto probabile che il giornalista lascerà scivolare via tutto con il semplice ed elegante tweet che ha lanciato nella giornata di oggi per delle voci francamente davvero fuori luogo e fastidiose. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

MAURIZIO COSTANZO HA UN INFARTO? LA RISPOSTA DEL GIORNALISTA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Non si è fatta attendere la risposta di Maurizio Costanzo ai rumors che lo volevano in fin di vita in ospedale per un infarto. E' stato infatti lo stesso giornalista a scriverlo sui social network: "Maria sarà sul palco di Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco. Io sto lavorando, lei sta lavorando, martedì registrerò 'L'Intervista' che vedrete giovedì sera. Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo. Buon lavoro a tutti". Maurizio Costanzo, per smentire la notizia delle sue critiche condizioni di salute, ha scelto di pubblicare il messaggio sia sul proprio profilo Twitter che su quello Instagram, che su quello Facebook: ha deciso di utilizzare quindi tutti i mezzi per comunicare che non è in fin di vita e che sta lavorando, in modo da non dare più adito a dubbi sulla sua salute. CLICCA QUI PER LEGGERE IL TWEET - CLICCA QUI PER VEDERE IL POST SU INSTAGRAM - CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO SU FB

MAURIZIO COSTANZO HA UN INFARTO? GLI AUGURI DI NOVELLA 2000 (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Sarebbe stata per prima Novella 2000, secondo quanto riferito da Today.it, a dare la notizia dell'infarto di Maurizio Costanzo. Ma il giornalista ha prontamente smentito di essere i fin di vita e ha pubblicato su tutti i suoi profili social un messaggio e una foto per rassicurare tutti di stare bene e di essere al lavoro. I telespettatori che seguono il programma di Costanzo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Questo è uno dei commenti su Fb: "La foto è molto più eloquente di qualsiasi comunicato stampa.... Grandissimo.... stia tranquillo, queste sciocchezze allungano solo la vita! Buon lavoro e un abbraccio!". La pagina del sito di Novella 2000 in cui sarebbe stato scritto che Maurizio Costanzo era stato ricoverato d'urgenza per gravi problemi cardiaci non è più rintracciabile, anche se nelle ricerche resta il titolo "Maurizio Costanzo ricoverato d'urgenza", riferito alla testata. Quello che si legge al momento sul web, pubblicato da Novella 2000, è questo messaggio rivolto al giornalista, dopo la smentita sulle sue critiche condizioni di salute: "Costanzo ci scrive e ci dà una bella notizia. Auguri Maurizio Novella2000.it è con te!" CLICCA QUI PER LEGGERE.

