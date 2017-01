MISCHA BARTON È IMPAZZITA? / Marissa di “The Oc” ricoverata in clinica psichiatrica, dopo l'ultimo periodo di super-lavoro (oggi, 27 gennaio 2017)

MISCHA BARTON È IMPAZZITA? MARISSA DI “THE OC” RICOVERATA PER PROBLEMI MENTALI DOPO L'ULTIMO PERIODO DI SUPER-LAVORO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'indimenticabile Marissa Cooper di The Oc è nei guai, Mischa Barton è stata ricoverata per problemi mentali dopo un periodo di super-lavoro che forse ne ha condizionato anche la tranquillità. Basti pensare che l'attrice classe 1986 di Londra nel 2015 è stata in sala con ben sette pellicole. Non in tutte ovviamente recitava come protagonista, anzi in molte di queste aveva un ruolo subalterno ma ha comunque dovuto pedalare molto tra i diversi set. Il primo film uscito era un horror di Harrison Smith e cioè ''Zombie Killers: Elephant's Graveyard''. Successivamente l'abbiamo vista in ''24 hours'', ''The hoarder'', ''L.A. Slasher'', ''Checkmate'', ''American Beach House'' e ''Operator''. Sicuramente nessuno di questi è stato un film impegnato, ma comunque in tutti questi ci sono stati tempi da rispettare e parti da memorizzare. Un momento molto stressante che ha visto Mischa Barton fermarsi nell'anno seguente tanto che nel 2016 l'abbiamo vista comparire solamente in un episodio della serie televisiva Recovery Road. Staremo a vedere quando arriveranno delle novità sul suo stato di salute.

MISCHA BARTON È IMPAZZITA? MARISSA DI “THE OC” RICOVERATA PER PROBLEMI MENTALI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Mischa Barton purtroppo continua a sorprendere e non è praticamente ormai più per i suoi ruoli al cinema e o nella indimenticabile serie drama The OC che ha spopolato negli anni Duemila: ieri, come riporta il magazine TMZ l’attrice di origine britannica è stata ricoverata forzatamente in una clinica psichiatrica per problemi mentali. Un ricovero d’urgenza per la bella biondina che purtroppo è stata vista e soprattutto sentita dai vicini di casa nel corso di una vera e propria crisi di nervi. Ecco quanto riporta TMZ riguardo la sera di follia della bella Mischa Barton (tradotto da MondoFox): «In cima al recinto del cortile della sua villa di West Hollywood, Mischa Barton - con indosso solamente una camicia e una cravatta - avrebbe cominciato ad imprecare contro sua madre definendola una strega e a vaneggiare circa la fine del mondo, dicendo qualcosa di molto confuso e sconnesso su Ziggy Stardust, nota canzone di David Bowie». A quel punto i vicini hanno chiamato la polizia e l’ambulanza e si è valutato che fosse immediata la decisione di portarla in una clinica psichiatrica ha Los Angeles, non la prima volta tra l’altro per l’attrice. Non è ancora chiaro se si tratti di una dose eccessiva di droghe o stupefacenti medicinali, resta il problema grave per cui Mischa ora non sa quando potrà uscire e se soprattutto ci sono gli estremi per un ricovero duraturo.

MISCHA BARTON È IMPAZZITA? IL DECLINO INESORABILE DELLA MARISSA DI “THE OC” (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Una vita fatta di eccessi per Mischa Barton, purtroppo come di norma accade a tante starlette del mondo di Hollywood, passate troppo in fretta da una vita in gioventù da protagoniste mondiali sulla scena - The OC ha fatto davvero storia nei primi anni duemila nei ragazzini, come del resto aveva fatto Dawson’s Creek negli anni Novanta - alla maturità in cui nessuno esalta più i tuoi ruoli al cinema o peggio non ti riconosce neanche più. Il passaggio per Mischa è stat traumatico e gli eccessi in serie dimostrati in questi anni sono davvero preoccupanti: «Nel 2007, quando gli autori di The O.C. decisero di far uscire di scena il personaggio di Marissa - a quei tempi la Barton faceva già molto parlare di sè per i suoi eccessi - i problemi dell'attrice con alcool e droga divennero ancora più pesanti». riporta Mondo Fox raccontano la “carriera” negli ultimi anni della bella Mischa Barton. Lontani i tempi in cui viveva avventure sul set con Ryan, Seth e Summer, droga, alcol e continui problemi di forma fisica (dimagrimenti e all’ingrasso nel giro di pochi mesi di distanza) hanno invece cominciato a prendere grossa parte della sua carriera e vita personale. « Nel 2009, a causa della sua dipendenza dalla cocaina e della forte depressione, la reginetta di The O.C. venne costretta da amici e parenti a ricoverarsi in un ospedale psichiatrico». Riuscirà ora ad uscire davvero e definitivamente?

