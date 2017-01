NCIS - LOS ANGELES 7 / Anticipazioni puntata 28 gennaio 2017: il figlio di Sam è in pericolo! (finale di stagione)

NCIS- LOS ANGELES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, sabato 28 gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 7, in prima Tv assoluta. Sarà la 24esima, dal titolo "Occhio per occhio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra dell'NCIS viene convovata per un incendio avvenuto in una struttura militare, dove si pensa che sia stato rubato qualcosa d'importante ed è morto un Vigile del Fuoco. Granger (Miguel Ferrer) incarica Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) di interrogare l'ufficiale della Difesa che aveva l'accesso al sito, mentre Callen (Chris O'Donnell) e Sam (LL Cool J) perlustrano la scena del crimine. Quando l'unica testimone rivela di aver visto un altro pompiere sulla scena del crimine, la squadra decide di infiltrari nella caserma sotto copertura. L'accoglienza dei vigili anziani non è dei migliori, dato che i due agenti vengono caricati di compiere i lavori più umili. Nel frattempo, Deeks entra nel pallone perché la madre non risponde da diverse ore e teme che le sia successo qualcosa di brutto. Poco dopo, Nell (Renée Felice Smith) informa i due agenti di aver localizzato il comandante Yelton (JoNell Kennedy), mentre Callen e Sam riescono ad avvicinarsi a Marco Guzman (Skyler Maxon), un'altra recluta che era molto legata alla vittima. Sam nota inoltre un'altro Vigile del Fuoco che mostra un comportamento molto ostile, Darren Lee (Josh Duhon), che manifesta al Capitano la propria insofferenza per ciò che è successo al pompiere morto. Nel frattempo, Callen approfitta del tempo a sua disposizione per perlustrare gli oggetti personali dei pompieri, ma non trova nulla. Scopre tuttavia che il Vigile misterioso del video, il killer indossa una tuta diversa da quella che usano attualmente in Caserma. La divisa invece indossata dall'uomo si rifà a qualche anno prima. Poco dopo, Nell informa loro di aver trovato un edificio collegato al caso completamente bruciato. Durante l'irruzione sul posto, Callen fa un piccolo errore che rischia di mettere in serio pericolo la sua vita, mentre Sam segue gli altri Vigili alla ricerca di sopravvissuti all'interno dell'edificio in fiamme. Qualche istante dopo, il killer pugnala Lee alla schiena e Sam si lancia nel suo inseguimento, mentre Sam cerca di arrivare dalla parte opposta per incastrare il criminale. Mentre il suo partner lotta contro l'aggressore, Callen nota che in una delle stanze è presente una donna priva di sensi e decide di dare priorità alla salvezza della vittima. Sam invece è costretto a lanciare il killer fuori dalla finestra, dove finisce dritto nel mirino della pistola di Deeks. Peter Hackett viene sottoposto ad un duro interrogatorio, in cui Kensi gli mostra una lista di alleati dei terroristi in cui è presente anche il nome del fratello. Grazie alle sue informazioni viene quindi individuato Peter Hackett (Steven Flynn), che è pronto a pubblicare la lista e ad eliminare l'ostaggio.

NCIS - LOS ANGELES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 GENNAIO 2017, EPISODIO 24 "OCCHIO PER OCCHIO" - Siamo arrivati al finale di stagione di NCIS: Los Angeles 7, dove troveremo Sam di nuovo alle prese con alcuni problemi familiari. Aiden infatti gli invierà una richiesta di soccorso, dato che Tahir, la nemesi del padre, ha preso il controllo della scuola militare che sta frequentando a San Francisco. Non appena l'agente si precipita sul posto, il figlio viene tuttavia catturato dai criminali assieme ad altri ostaggi, ma fa appena in tempo ad avvisare Hetti e Granger di quanto sta accadendo. Il ragazzo riuscirà poi a fuggire, ma Tahir minaccia di uccidere i suoi compagni e lo spinge ad uscire allo scoperto. Per evitare che Aiden rischi la vita, Sam deciderà di consegnarsi spontaneamente al criminale. Nel frattempo, Kensi riesce ad individuare un altro cadetto e dopo avergli sottratto i vestiti, si intrufola fra i compagni in modo tale che venga catturata a sua volta.

br/>© Riproduzione Riservata.