Naike Rivelli e Ornella Muti/ L'Isola dei Famosi 2017 fa il colpaccio: mamma e figlia avranno un ruolo speciale in Honduras? (Oggi, 27 gennaio 2017)

NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2017 – È ufficiale, Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti raggiungeranno l'Honduras per rimpolpare il cast dell'Isola dei Famosi, orfano da qualche settimana delle due ex teleimbonitrici Wanna Marchi e Stefania Nobile. In rete i rumors sulla loro partecipazione si rincorrono ormai da ore, ma dal profilo social della seguitissima Naike Rivelli non è arrivata ancora alcuna dichiarazione ufficiale. A conferma della loro presenza in qualità di naufraghe, anche un post pubblicato poche ore fa da Alberto Dandolo, celebre giornalista di Dagospia che ha annunciato la presenza di madre e figlia nella prossima edizione del reality di Canale 5: "Ebbene si, come supposto dal Corriere della Sera la grande Ornella Muti e sua figlia Naike si spiaggeranno in Hoduras! Ma avranno un ruolo molto, molto speciale per tempi e modalità. A presto vi darò dettagliati aggiornamenti! #isoladeifamosi". Il giornalista, nel suo post, anticipa che per le due star è previsto un ruolo diverso rispetto a quello degli altri concorrenti, di cosa si tratta? Siamo certi che ne vedremo delle belle.

