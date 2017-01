Oroscopo 2017 di Paolo Fox, previsioni su LatteMiele e di Branko di oggi 27 Gennaio: Cancro, Scorpione, Pesci i segni d'aria

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 27 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE E BRANKO - I SEGNI DI ACQUA - Cambiamenti nella Luna anche per i segni di acqua secondo le previsioni dell'oroscopo di Branko oggi 27 gennaio 2017 sul Messaggero.it. L'astrologo segnala che per i Cancro la Luna inizia a diventare nuova in Acquario e questo porterà a un cambiamento. I nati sotto questo segno sanno che cosa vogliono cambiare ma forse non hanno ancora le idee chiare sulle persone alle quali confidare i progetti e alle quali appoggiarsi per iniziare nuovi affari. Un aiuto potrebbe arrivare da persone appena conosciute oppure da lontano. I nati sotto il segno dello Scorpione devono invece fidarsi di più della fortuna che di certi collaboratori o superiori. Branko consiglia di controllare che nel lavoro "sia tutto come viene detto e presentato" e di seguire i propri dipendenti se si hanno responsabilità nei confronti di altri. Invito alla cautela per una Luna nuova ambigua che si forma in Acquario, tra oggi e domenica: l'astrologo rassicura comunque che gli Scorpione ce la faranno anche nelle questioni familiari. "Periodo innovativo" per i Pesci. La Luna cambia fase e porta "un'onda nuova e positiva per il lavoro, lo studio, la professione e gli affari". Branko invita a creare "un'atmosfera di cordialità" con i collaboratori e i colleghi più vicini visto che nei prossimi giorni ci sarà bisogno di collaborazione e aiuto. Weekend positivo per l'amore con gli ultimi influssi di Venere nel segno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 27 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE E BRANKO - I SEGNI DI ARIA - Previsioni anche per i segni di fuoco nell'oroscopo di Branko di oggi 27 gennaio 2017 sul Messaggero.it. Per molti Gemelli il weekend sarà "la prima grande occasione di riscossa nella professione e in affari". Successo in particolare per i giovani che studiano o che cercano lavoro: "il successo è facilitato dalla grande Luna nuova in Acquario in trigono a Giove" e dalla presenza anche di Marte da domani mattina. La buona sorte per i Gemelli riguarderà dal 1° febbraio anche l'amore e il matrimonio. La Bilancia sente invece l'influsso negativo di Mercurio e Giove. I nati sotto questo segno avranno, spiega Branko, "qualche noia" con le questioni legali. E domani inizia l'opposizione di Marte dall'Ariete che "potrà agitare collaborazioni e associazioni" e spingere i Bilancia a voler far le cose in grande. L'astrologo consiglia di non ostentare l'ambizione a ottenere successo e potere: "fortunata Luna nuova in Acquario da oggi a domenica: impostate tutto per il futuro". Stelle positive per l'Acquario. Smattina entra nel segno la Luna più importante del 2017, che aprirà un buon periodo. Per gli Acquario sono dunque in arrivo le occasioni che aspettavano e i sogni d'amore che desideravano: "magnifica vita per le giovani coppie, progetti di matrimonio, nascite a sorpresa, viaggi".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 27 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE E BRANKO - I SEGNI DI FUOCO - Appuntamento anche oggi 27 gennaio 2017 con l'oroscopo di Branko. L'astrologo sul Messaggero.it fornisce le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Tra i segni di fuoco la Luna è positiva nel cielo dell'Ariete, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ai nati sotto questo segno attende "un weekend di movimento, stimolante, creativo, sorprendente". Domani mattina inizia il transito di Marte nell'Ariete e la prossima settimana arriva anche Venere. Dunque il momento è propizio anche in amore. L'astrologo sottolinea però di "frenare la voglia di ottenere tutto e subito, ricordatevi Giove in opposizione (autorità, legge), Saturno vuole azioni lente, misurate". Positivo l'amore anche per il Sagittario: "le passioni che sbocceranno sotto l'influsso di Marte in Ariete e con l'auspicio di Saturno e Giove, avranno lunga vita per intensità di sentimento e trasporto fisico, ma anche con una profonda intesa spirituale". Per quanto riguarda il lavoro Branko segnala che la Luna nuova del weekend è propizia per gli affari e i contatti professionali e consiglia di approfittare delle occasioni per espandersi. Periodo di crisi invece per il Leone "ma vi riprenderete subito, quindi cercate di non esagerare, sottolinea Branko. I Leone potrebbero "essere coinvolti in situazioni confuse, affari poco chiari, discussioni accese anche nel mondo della parentela". I nati sotto il segno possono fidarsi solo di una persona, il proprio amore, verso il quale crescerà la passione da domani mattina, quando inizia l'influsso di Marte in Ariete.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Periodo importante, all'insegna delle riflessioni. Qualcuno potrebbe valutare in maniera più approfondita alcune situazioni, scremando ciò che non soddisfa i propri desideri. Giornate positive per intraprendere progetti e relazioni nuove che potrebbero dimostrarsi importanti in futuro. Toro: Qualcuno potrebbe avvertire di essersi allontanato eccessivamente dalle persone che lo circondano a causa degli impegni eccessivi, decidendo così di recuperare alcune relazioni trascurate nell'ultimo periodo. Gemelli: Qualcuno nel tempo potrebbe essersi circondato di relazioni che non si dimostrano più in grado di portare le soddisfazioni desiderate: grazie ad un Saturno in opposizione, queste giornate si rivelano particolarmente utili per selezionare le compagnie positive, allontanando le presenze ingombranti. Cancro: Giornata tesa a causa dell'assetto dissonante di Marte, Venere e Giove: qualcuno potrebbe avere qualche ripensamento riguardo una scelta fatta o un rapporto che si era deciso di chiudere. Periodo ottimale per attuare un cambiamento, in vista di mesi che non permetteranno variazioni immediate. Leone: Qualcuno potrebbe essersi reso conto di un atteggiamento sbagliato che lo aveva portato a perdere diverso tempo in combattimenti inutili, decidendo di assumere un atteggiamento più incline al compromesso. Buon recupero per la giornata di domenica. Attenzione in amore. Vergine: Periodo che sembra portare qualche tensione nel'ambito amoroso a causa della lontananza fisica o mentale di uno dei due. Oggi e domani è previsto un buon recupero. Si consiglia di non rimandare a domenica discussioni che potrebbero diventare più difficili da affrontare. I nuovi progetti potrebbero rivelarsi particolarmente importanti. In ambito lavorativo grandi piccole soddisfazioni. Bilancia: Giornata che beneficia di un ottimo assetto astrologico: qualcuno potrebbe ottenere qualche piccola soddisfazione economica, specialmente per chi lavora a provvigione o attendeva un compenso. Torna qualche ansia portata dalle imminenti evoluzioni. Attenzione alle alleanze. Scorpione: Periodo positivo che permette di dimenticare i tempi bui con la certezza che non ritorneranno: in amore qualcuno potrebbe riuscire a dimenticare una relazione fallita o recuperare un sentimento. Buon periodo anche per chi coltiva nuovi progetti lavorativi. Venerdì e sabato si consiglia di non dare spazio alle provocazioni, preferendo la tranquillità. Sagittario: Grosso ritorno di energia e vitalità. Chi dubitava riguardo la prosecuzione di un progetto affronteranno la questione in maniera eccellente grazie alla mancanza di tensioni. Saturno e Giove in buon assetto garantiscono la possibilità di costruire, sia in amore che nel lavoro. Capricorno: Giornata interessante nonostante i disagi relazionali degli ultimi tempi. Domenica giornata calda per realizzare un cambiamento, specialmente riguardo le relazioni lavorative. Da febbraio l'amore non permetterà più di essere vissuto con superficialità. Acquario: Giornata ideale per condividere passioni, esperienze, scelte di lavoro, giovando dei consigli altrui. Un cielo molto fertile premia le buone intenzioni. Grandi possibilità per un amore che torna, mentre riguardo il lavoro si preannunciano buone proposte. Pesci: Nonostante le tensioni portate da Saturno dissonante e dalla sua negatività, questo si rivela un periodo ricco di possibilità interessanti. I progetti avviati che si definiranno meglio a febbraio sembrano poter essere i più importanti, mentre gli amori portati da questo periodo diventeranno di riferimento. Importante gestire al meglio le intuizioni, al fine di sfruttarne al massimo il potenziale.

