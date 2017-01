Quarto Grado/ Anticipazioni e casi puntata 27 gennaio 2017: Isabella Noventa e Daniela Roveri, video promo

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: VIDEO PROMO - Due i casi che riempiranno la puntata di Quarto Grado in programma questa sera, venerdì 27 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rete 4: la trasmissione guidata da Gianluigi Nuzzi e Elena Tambini si concentrerà sul caso di Isabella Noventa e della manager Daniela Roveri. “Isabella Noventa: all’udienza preliminare si fronteggiarono i tre arrestati per il delitto, ma le intercettazioni svelano che altri sapevano, ma non hanno parlato” recita il video promo disponibile sulla pagina Facebook del programma, che si prepara dunque ad accendere i riflettori sul caso della donna scomparsa il 16 gennaio dell’anno scorso. L’attenzione si sposterà poi sulla manager di 48anni trovata senza vita a Colognola il 20 dicembre 2016: la vittima conosceva o meno il suo assassino? I due conduttori di Quarto Grado ripercorreranno tutte le svolte dei due casi, a partire dalle 21.15 sulla rete Mediaset. Clicca qui per vedere il video promo direttamente dalla pagina social ufficiale.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: COME METTERSI IN CONTATTO CON IL PROGRAMMA - Stasera, venerdì 27 gennaio 2017, andrà in onda a partire dalle 21.10 circa il nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma che si occupa di cronaca nera in onda su Rete4 con Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini. Se volete interagire con il programma, potete farlo tramite alcuni importanti canale ufficiali; potete inviare le vostre segnalazioni e commentare i casi di cronaca nera dal sito (www.quartogrado.mediaset.it), oppure su Twitter (@QuartoGrado) e Facebook (Facebook.com/quarto grado). Potrete anche scrivere un messaggio privato con Facebook Messanger sulla pagina della trasmissione e lo leggeranno in diretta dalla social room. In ultimo, per segnalazioni, anche durante il corso della diretta, potete chiamare il numero: 02.30309010. Con molta probabilità, nello studio di Quarto Grado si parlerà dell’Hotel Rigopiano investito da una slavina e in merito al quale sono proseguite per giorni le ricerche di eventuali superstiti. Anche la scorsa settimana infatti, sono stati effettuati numerosi collegamenti in diretta dal luogo della sciagura.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: BUON DEBUTTO PER ELENA TAMBINI - Stasera, venerdì 27 gennaio 2017, andrà in onda nella prima serata di Rete4, un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi con Elena Tambini. Dopo la lunga pausa natalizia, Quarto Grado è tornato nuovamente in onda in grande stile. Durante il corso della scorsa puntata, al fianco di Gianluigi Nuzzi ha debuttato Elena Tambini, che ha sostituito la collega Alessandra Viero che ha lasciato la trasmissione di cronaca nera per dedicarsi appieno alla sua maternità. Durante il corso del precedente appuntamento, Elena Tambini ha introdotto le storie della scorsa puntata commentandole anche con gli ospiti e gli esperti presenti in studio. Ma chi è Elena Tambini? La giornalista è laureata in Economia e gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l'Università Cattolica di Milano. Oltre alla passione per la conduzione, la giornalista ama il calcio e dal 2006 al 2015 è stata arbitro di numerosi incontri oltre ad essere iscritta anche all'Associazione italiana arbitri. Nel 2015 infatti, ha perfino pubblicato il libro "Amore fuorigioco". E' nata a Como dove ha iniziato la sua gavetta giornalistica presso alcune testate locali. In studio troveremo anche gli ospiti fissi del programma: Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Di cosa parlerà il nuovo appuntamento di Quarto Grado in onda tra qualche ora?

