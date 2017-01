ROSHELLE VS LUCA TOMMASSINI FOTO, LA CANTANTE DI X FACTOR METTE A TACERE IL COREOGRAFO: "NON HO RUBATO LE TUE COREOGRAFIE" (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Roshelle ha replicato all'accusa di Luca Tommassini ed è "guerra" social. La finalista dell'ultima edizione di X Factor non ha digerito l'attacco del coreografo e ha riportato lo screenshot di una loro conversazione su WhatsApp. Roshelle ha rubato le coreografie di Luca Tommassini per il video di What U Do To Me: questa, senza giri di parole, la pesante accusa lanciata dal coreografo, ma a quanto pare il "furto" non c'è mai stato. Roshelle ha pubblicato, inoltre, un lungo messaggio insieme alla foto della conversazione: «Leggo con il cuore in gola e con gli occhi lucidi tutte le accuse che Luca Tommassini, professionista che stimo e rispetto, mi ha mosso» ha scritto la cantante, aggiungendo di aver provato per due giorni a mettersi in contatto con il coreografo per chiarire la vicenda. Roshelle ha, quindi, dichiarato di aver chiesto a Luca Tommassini il permesso di usare le sue coreografie prima che fossero organizzati video e tour. «Nessuno ha mai pensato di arrogarsi il merito della creazione delle coreografie» ha aggiunto. E a fine messaggio ha evidenziato l'importanza delle parole: «Credo le parole abbiano un peso, a prescindere dalla bocca dalla quale escono». Clicca qui per visualizzare il post di Roshelle per Luca Tommassini.

