Schindler’s List - La lista di Schindler/ Su Iris il film con Liam Neeson diretto da Steven Spielberg: i riconoscimenti alla pellicola

SCHINDLER'S LIST - LA LISTA DI SCHINDLER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Schindler's list - La lista di Schindler è il film che verrà trasmesso su Iris oggi, venerdì 27 gennaio 2017. Una pellicola che stata composta da diversi generi tra cui storico, drammatico e biografico ed è stata affidata alla regia ad un dei grandi maestri cinematografici, ovvero Steven Spielberg, con il soggetto che è stato tratto dal romanzo di La lista di Schindler scritto da Thomas Keneally. Il romanzo La lista di Schindler che si basa sulla vera storia di Oskar Sckindler, questa pellicola ha permesso a Steven Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i più grandi registi ricevendo 12 nomination agli Oscar e vincendo ben 7 statuette tra cui per il miglior regista e la miglior regia. Come raccontato anche dal finale del film, Oskar Schindler verrà insignito, nel 1993, dell'onoroficienza di Giusto tra le Nazioni e sempre nel finale si vedono gli ebrei da lui salvati che ormai anziani depongono ciascuno una pietra sulla sua tomba, con al loro fianco gli attori che hanno vestito i loro panni nel film.

SCHINDLER'S LIST - LA LISTA DI SCHINDLER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Schindler's list - La lista di Schindler il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.00. In occasione della giornata della Memoria, viene trasmessa la pellicola dal genere storico-drammatico del 1993 con la regia di Steven Spielberg. La pellicola è interpretata da Liam Neeson, Ralph Fiennes, Embeth Davidz e Ben Kingsley. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SCHINDLER'S LIST - LA LISTA DI SCHINDLER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film parla della storia vera di Oskar Schindler, l'uomo che all'indomani dell'occupazione della Polonia ad opera dei nazisti decise di dare vita ad una fabbrica di pentole per l'esercito tedesco. Qui trovano posto come lavoratori più di un migliaio di ebrei, che hanno così modo di sfuggire ai campi di concentramento e vivere in maniera più dignitosa rispetto a chi con loro condivide la permanenza nel ghetto di Cracovia. Anche per loro la vita è tutt'altro che facile, soprattutto a partire dall'arrivo in città di Amon Göth, ufficiale nazista incaricato di sovrintendere alla costruzione del nuovo ghetto di Krakóv-Plaszóv e di sfoltire il numero di ebrei che vivono nel ghetto di Cracovia. Assistendo ai soprusi dei nazisti e anche al tracollo della propria attività dovuto alla diminuzione di personale, Schindler decide di modificare l'oggetto della produzione e di passare alla fabbricazione di granate e munizioni, sempre per i tedeschi. Il suo piano va in porto e lui ne approfitta per cercare di salvare altre vite attraverso il reclutamento nella fabbrica. Quando viene a sapere che Göth ha ricevuto l'ordine di trasferire gli ebrei del ghetto ad Auschwitz per sottoporli alla cosiddetta "soluzione finale", egli compila assieme al suo contabile ebreo Stern una lista di persone da portare con sé in Moravia, sede della sua nuova attività, l'industriale paga per avere queste persone e salvarle da morte certa, Stern, inizialmente ostile nei suoi confronti, comincia finalmente a capire le buone intenzioni di Schindler. Per un errore, il treno con le donne e i bambini "comprati" da Schindler arriva fino ad Auschwitz, ma l'uomo si serve di alcuni diamanti per corrompere il comandante del campo e riportare i passeggeri del treno fino alla loro giusta destinazione. In Moldavia Schindler riavvia la produzione e, nella speranza di porre fine alla guerra prima del tempo, produce proiettili che non funzionano, comprando inoltre armamenti da industrie concorrenti che poi rivende come suoi, tutto ciò fino a quando le sue finanze non risultano essere ormai esaurite. Poco dopo la Germania si arrende e Schindler, ancora iscritto al Partito Nazista, deve mettersi in fuga per evitare la prigionia, ma giunto al momento di congedarsi dai propri dipendenti, questi gli fanno dono di una lettera che lui stesso dovrà esibire nel caso in cui venga fatto prigioniero, nella missiva, firmata dai suoi dipendenti che sono più di un migliaio, viene spiegato l'eroico comportamento dell'uomo. Inoltre Schindler riceve un anello d'oro recante una frase tratta dal Talmud che recita "chi salva una vita salva il mondo intero". Nonostante ciò Schindler continua a colpevolizzarsi per non aver fatto abbastanza, fino a quando non parte in compagnia della moglie. Poco dopo arrivano i russi a liberare il territorio dai nazisti e Stern e i suoi compagni apprendono che non sono più rimasti ebrei in Polonia e che sarebbe meglio per loro riparare nella cittadina più vicina, dato che sembrano non essere graditi né ad est né ad ovest.

